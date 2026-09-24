Daniel Grao explica la curiosa relación entre su culo y su claustrofobia: "Producción me dijo si estaba loco"

Marc Giró no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar algunas de las fotografías que el actor ha compartido en Instagram y ha descubierto que detrás de los glúteos de Daniel Grao hay una historia relacionada con su claustrofobia.

Durante su entrevista en Cara al Show, Daniel Grao cuenta que muchas veces le han reconocido por su voz antes que por su físico. "A mí no me interesa tu voz, me interesa tu culo", bromea el presentador del programa, que recupera algunas fotografías que el actor ha publicado en Instagram: "Tú dices que tienes el culo duro gracias a la claustrofobia".

Grao explica que siempre ha tenido "el culo respingón", aunque reconoce que con el paso de los años ha ido perdiendo parte de esa característica. Pero hay algo que, según cuenta, ha contribuido a mantenerlo: su negativa absoluta a utilizar ascensores. "Tengo claustrofobia", explica el actor.

El actor asegura que incluso cuando tiene que rodar en edificios altos, prefiere subir por las escaleras antes que encerrarse en un ascensor. "Me ha tocado estar en Bogotá rodando en una planta 17 y producción me miraba como: '¡Estás loco!'", recuerda entre risas. "Desde el apagón que tuvimos el año pasado, oigo noticias de gente que estaba encerrada y jamás volví a subir", reconoce.

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