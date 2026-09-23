Zapatero en sus dos cartas a Arabia Saudí sobre las joyas: "Ruego confirme la veracidad de los hechos"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad

El contexto Estas misivas, a las que ha tenido acceso laSexta, se incluyen junto al escrito presentado este miércoles por el expresidente ante el juez que instruye el caso Plus Ultra, en el que está imputado.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado este miércoles un escrito al juez que instruye el caso Plus Ultra, en el que asegura que varias de las joyas encontradas durante el registro a su despacho del pasado mes de mayo fueron un "obsequio" de Arabia Saudí. Junto a él, además, incluye dos cartas que envió a la Embajada de Arabia Saudí para que corroboraran su versión sobre las ya tan polémicas joyas.

Se trata de dos misivas enviadas durante los meses de junio y agosto. En este sentido, destaca la primera por ser del día 16 de junio, es decir, anterior a su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En esta puede leerse cómo ruega que "confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno".

En concreto, se refiere al "regalo estrictamente personal consistente en una colección de tres juegos de joyería de similar estructura, basados en un mismo diseño tradicional, diferenciados por sus gemas de rubíes, esmeraldas y zafiros", que realizó el rey saudí en la Moncloa, durante su viaje oficial a España de los días 18 y 19 de junio de 2007, según exponía en el primer párrafo de una de estas cartas a las que ha accedido laSexta.

"Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido, ruego a esa Corte confirme la veracidad de los hechos referidos en la forma que estime más oportuno. Deseo expresar que la forma de respuesta que la Corte tenga a bien ofrecer será recibida con el mismo respeto y gratitud", continúa en la citada misiva el expresidente del Gobierno.

Además, añade: "Conservo toda estima y consideración hacia la Casa Real Saudí, con la que en mi etapa de presidente de Gobierno forjamos una intensa relación de cooperación y respeto mutuo, que tuvo en la gran Conferencia Mundial sobre el Diálogo Interreligioso, celebrada en Madrid del 16 al 18 de julio de 2008 bajo los auspicios de Su Majestad el Rey de España y Su Majestad el Rey de Arabia Saudí, su momento más significativo".

En cuanto a la segunda misiva, está fechada el 12 de agosto, y en ella se dirige a "su Alteza Real Haifa bint Abdulaziz bin Mohammed bin Ayyaf Al Muqrin, embajadora del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas ante el Reino de España", mientras que la primera era hacia "su excelencia el jefe de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí".

Por otro lado, Zapatero también ha aportado con su escrito varios recortes de prensa que acreditan el viaje del rey Abdulá de 2007. Por un lado, se trata de una noticia firmada a EFE que 'El Mundo' publicaba en su web con el titular: "El rey saudí pone de ejemplo a Europa para aprender acerca de la reconciliación". También incluye otra de la agencia precitada: "El rey saudí recibe las llaves de Madrid y cena con Zapatero en su segundo día en España".

Un escrito del expresidente que llega después del auto de este lunes del juez José Luis Calama, en el que citaba a declarar a las hijas del socialista el próximo 30 de noviembre, y en el que pedía un informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas el pasado 19 de mayo.

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