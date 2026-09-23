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tras una explosión de un depósito de gas

Dos heridos, uno crítico, tras explotar un depósito de gas en un hotel de Peralada (Girona)

Los detalles El herido crítico ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Vall d'Hebron. Durante la intervención, los efectivos también han rescatado a un perro que había quedado atrapado en el interior del edificio.

Imagen de archivo de una ambulancia en Cataluña. Imagen de archivo de una ambulancia en Cataluña.Europa Press

Dos personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, tras una explosión registrada esta madrugada en un depósito de gas de un hotel situado en Vilanova de la Muga, en el término municipal de Peralada (Girona), según han informado los Bomberos de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El herido más grave, un hombre en estado crítico, ha sido evacuado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El segundo afectado, también un hombre, ha sufrido heridas leves y ha sido trasladado al Hospital Trueta de Girona.

Los Bomberos han recibido el aviso a las 2.18 horas por una explosión en el establecimiento hotelero, ubicado en una masía de planta baja y dos pisos. El incendio provocado por la deflagración se ha propagado por varias estancias y ha causado graves daños estructurales en el edificio, con el colapso de varios de sus muros exteriores.

Hasta el lugar se han desplazado nueve dotaciones de Bomberos, que han trabajado en la extinción del fuego con el apoyo de una autoescala y drones para inspeccionar las zonas de difícil acceso.

Durante la intervención, los efectivos también han rescatado a un perro que había quedado atrapado en el interior del edificio.

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