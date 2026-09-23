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Crisis en Ceuta en directo | El Gobierno refuerza la frontera de Ceuta mientras la crisis llega a la sesión de control, a la ONU y a Europa
A la sesión de control del Gobierno hoy no acude Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Pero hoy, la crisis de Ceuta será tema de debate en el Congreso, en la sede de la ONU y también en Europa.
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Pedro Sánchez, desde Nueva York, pide "respuestas" a Marruecos: "Su control de fronteras falló"
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Marruecos lleva el Sáhara a la ONU pero cierra su discurso sin mención a la crisis de Ceuta
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Moreno lleva hoy la crisis migratoria de Ceuta a la reunión del Comité de las Regiones de la UE en Irlanda
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Los refuerzos de seguridad en Ceuta llegan poco antes del amanecer
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El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante llamamientos para una nueva entrada masiva
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La oposición examina hoy a Robles y Marlaska en el Congreso por su gestión en la crisis de Ceuta
Pedro Sánchez, desde Nueva York, pide "respuestas" a Marruecos: "Su control de fronteras falló"
Desde Nueva York, ciudad hasta la que ha viajado para participar en la Asamblea de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que su Ejecutivo ha pedido a Marruecos "respuestas y acciones" sobre lo ocurrido en Ceuta. Casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes, con las calles y playas ceutíes convertidas en un polvorín, Sánchez ha reconocido errores por parte de Marruecos. "Está claro que su control de fronteras falló", ha dicho Sánchez según la 'CNN'.
Marruecos lleva el Sáhara a la ONU pero cierra su discurso sin mención a la crisis de Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, dijo este martes en la Asamblea General de la ONU que la cuestión del Sáhara sigue un "curso irreversible" tras la resolución del Consejo de Seguridad de 2025, que puso el foco en la propuesta de autonomía de Rabat. Sin embargo, cerró su intervención en la sede de la agencia, en Nueva York, sin mención alguna a la crisis de Ceuta, donde el pasado 30 de julio entraron cerca de 80.000 personas desde el lado marroquí.
Moreno lleva hoy la crisis migratoria de Ceuta a la reunión del Comité de las Regiones de la UE en Irlanda
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará este miércoles en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) que se celebrará en la ciudad de Mullingar, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y expondrá la crisis migratoria de Ceuta. "La voz de Juanma Moreno será también la voz de los ceutíes, a quienes hace más de cincuenta días les quitaron su libertad, su normalidad y su seguridad", según ha manifestado este martes la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
La reunión del Consejo de Gobierno se adelantó al martes precisamente por el viaje del presidente este miércoles a Irlanda. Para Carolina España, es curioso que hasta la fecha, "ha dicho más Europa que el Gobierno de España en defensa de Ceuta". Moreno acudirá a la reunión también en su calidad de copresidente del Comité de las Regiones de la UE.
Los refuerzos de seguridad en Ceuta llegan poco antes del amanecer
Los refuerzos de seguridad en la frontera de Ceuta, de cara a este miércoles —jornada para la que había un llamamiento por redes sociales para llevar a cabo otra entrada masiva en España desde Marruecos— han llegado poco antes de las 8:00h de la mañana, al amanecer. En la zona del Tarajal hay un refuerzo importante, con agentes de la Guardia Civil en primera línea y Policía en segunda para impedir accesos al Príncipe en caso de llegada de migrantes.
El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante llamamientos para una nueva entrada masiva
El Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementa el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzará la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad, que ampliarán sus servicios desde la noche de este martes.
En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil supondrá la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo. Interior duplicará la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza.
El dispositivo extraordinario se activa después de que durante las últimas semanas hayan circulado por redes sociales y aplicaciones de mensajería distintos mensajes llamando a protagonizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla. La convocatoria fijada para este miércoles coincide además con una jornada electoral en Marruecos.
La oposición examina hoy a Robles y Marlaska en el Congreso por su gestión en la crisis de Ceuta
La oposición volverá a llevar este miércoles la crisis de Ceuta a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde exigirá explicaciones sobre su gestión principalmente a los ministros de Defensa, Margarita Robles, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con hasta siete preguntas. Por el mismo asunto también pedirán explicaciones a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, designado como 'mando único' del Gobierno para esta crisis.
En el Pleno no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, ni tampoco nueve ministros que ya han comunicado que no podrán acudir por tener agendados otros compromisos. Así las cosas, buena parte del foco político recaerá sobre Robles y Marlaska, que desde el inicio de la crisis han mantenido posiciones diferentes sobre el origen de la entrada masiva de finales de julio.
La ministra de Defensa defendió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había cumplido con su labor y había trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, mientras Marlaska sostuvo que ningún informe había anticipado una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
Los documentos desclasificados posteriormente confirmaron que el CNI comunicó el 29 de julio la existencia en redes sociales de un llamamiento para un "asalto por valla y mar" y que trasladó información a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, aunque el propio Centro precisó que esos datos no permitían anticipar "la magnitud y naturaleza" de lo sucedido al día siguiente.
Robles, que reconoció después que "todo se puede hacer mejor", comparecerá en octubre en la comisión de secretos oficiales para explicar la actuación del CNI. De esta forma, el Ejecutivo quiere evitar la presencia en dicha comisión de la directora del Centro, Esperanza Casteleiro, como quería la oposición, o de otros altos cargos.