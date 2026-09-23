Crisis en Ceuta en directo | El Gobierno refuerza la frontera de Ceuta mientras la crisis llega a la sesión de control, a la ONU y a Europa

Marruecos lleva el Sáhara a la ONU pero cierra su discurso sin mención a la crisis de Ceuta El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, dijo este martes en la Asamblea General de la ONU que la cuestión del Sáhara sigue un "curso irreversible" tras la resolución del Consejo de Seguridad de 2025, que puso el foco en la propuesta de autonomía de Rabat. Sin embargo, cerró su intervención en la sede de la agencia, en Nueva York, sin mención alguna a la crisis de Ceuta, donde el pasado 30 de julio entraron cerca de 80.000 personas desde el lado marroquí. Compartir en X

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Moreno lleva hoy la crisis migratoria de Ceuta a la reunión del Comité de las Regiones de la UE en Irlanda El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará este miércoles en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) que se celebrará en la ciudad de Mullingar, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y expondrá la crisis migratoria de Ceuta. "La voz de Juanma Moreno será también la voz de los ceutíes, a quienes hace más de cincuenta días les quitaron su libertad, su normalidad y su seguridad", según ha manifestado este martes la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. La reunión del Consejo de Gobierno se adelantó al martes precisamente por el viaje del presidente este miércoles a Irlanda. Para Carolina España, es curioso que hasta la fecha, "ha dicho más Europa que el Gobierno de España en defensa de Ceuta". Moreno acudirá a la reunión también en su calidad de copresidente del Comité de las Regiones de la UE. Europa Press Compartir en X

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Los refuerzos de seguridad en Ceuta llegan poco antes del amanecer Los refuerzos de seguridad en la frontera de Ceuta, de cara a este miércoles —jornada para la que había un llamamiento por redes sociales para llevar a cabo otra entrada masiva en España desde Marruecos— han llegado poco antes de las 8:00h de la mañana, al amanecer. En la zona del Tarajal hay un refuerzo importante, con agentes de la Guardia Civil en primera línea y Policía en segunda para impedir accesos al Príncipe en caso de llegada de migrantes. Juan José Cuéllar Compartir en X

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El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante llamamientos para una nueva entrada masiva El Gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la posibilidad de que se produzcan intentos de entrada irregular coincidiendo con el llamamiento difundido en redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional incrementa el operativo con 75 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), mientras que la Guardia Civil reforzará la vigilancia con los tres pelotones del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ya desplegados en la ciudad, que ampliarán sus servicios desde la noche de este martes. En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil supondrá la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo. Interior duplicará la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza. El dispositivo extraordinario se activa después de que durante las últimas semanas hayan circulado por redes sociales y aplicaciones de mensajería distintos mensajes llamando a protagonizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla. La convocatoria fijada para este miércoles coincide además con una jornada electoral en Marruecos. Europa Press Compartir en X

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