Ana Vázquez (PP) niega haber vacíado el spray pimienta en el Congreso tras precintarse varias salas por picores: "Si alguna mujer lo ha comprado, que no lo tire"

Los detalles La diputada del PP ha sido expulsada del pleno del Congreso por mostrar un bote de gas pimienta, algo que la presidencia de la Cámara, basándose en el reglamento, ha considerado un "arma".

La diputada del PP, Ana Vázquez, ha calificado de "lamentable" su expulsión del hemiciclo del Congreso tras haber mostrado un bote de gas pimienta cuando interpelaba al ministro Marlaska sobre la crisis en Ceuta. En una entrevista en Al Rojo Vivo, la 'popular' ha criticado que la presidenta del Congreso ha "reventado el pleno" de forma intencionada con su expulsión porque "el Gobierno estaba acorralado".

Preguntada sobre si el bote de gas pimienta estaba lleno o no, un detalle que puede ser crucial para su sanción, Vázquez ha asegurado que "precisamente lo había vaciado hace unos días".

La diputada ha insistido en varias ocasiones en la "legalidad" de utilizar un spray como ese, aunque no ha entrado en el fondo de la cuestión y en lo que dice el reglamento del Congreso sobre lo que se puede llevar en la Cámara Baja. "Yo traje ese spray de gas pimienta que es lógicamente legal andar con ellos. Y quiero insistir en esto por favor, cualquier mujer que me esté escuchando y lo tenga, no lo tiréis, no os deshagáis de él porque es legal usarlo y es una protección para vosotros", ha defendido. "No necesitáis tener una licencia de armas", ha añadido acusando a la presidenta Armengol de comportarse "como la ministra 23".

"Yo simplemente quise poner la voz a esas 83.000 mujeres y hombres que viven en Ceuta y que por desgracia muchos de ellos, niños incluso, tienen que ir con este gas pimienta", ha insistido.

Pero la realidad es que tras su salida de la Cámara Baja para entregar el spray a la seguridad del Congreso, varias zonas del hemiciclo han tenido que ser precintadas por un fuerte olor a gas y picor de ojos y garganta. En concreto se han clausurado tres baños, la cocina y una de las cafeterías. Todo ese gas se ha introducido a través de las rejillas del aire y ha ido pasando a diferentes dependencias de esa parte del Congreso de los Diputados, que ha terminado con media planta precintada y desalojada porque alguien ha vaciado un bote de algún spray en un baño.

Preguntada por este incidente, la diputada del PP ha asegurado que no se ha ni enterado. "Casualmente yo no tengo ni el despacho en ese edificio, que es un edificio que hay enfrente", ha explicado añadiendo que ella ha estado atendiendo a los periodistas. Además, ha asegurado que el tamaño del spray que ha mostrado "no sirve para evacuar tantas salas como están diciendo". "Sí, tengo que decir que, por favor, si alguna mujer lo ha comprado, si alguien los ha comprado, que no los tiren porque esto es legal en España", ha insistido.

"El spray ya lo había vaciado precisamente hace unos días. Esto hay que decirlo, que aunque vaya lleno, es algo que se puede utilizar", ha sentenciado Vázquez.

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