Milei a lo Trump, una invitación al G20 para Putin y continuas críticas a un Israel genocida: segunda jornada de Asamblea General de la ONU

El presidente de Argentina, Javier Milei, este miércoles en la Asamblea General de la ONU.

Los detalles El argentino se ha convertido en protagonista durante este miércoles por tachar a la ONU de "inútil" y reivindicar la soberanía de las Malvinas.

La cumbre de Naciones Unidas en Nueva York ha tenido este miércoles un claro protagonista. Se trata del presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha comprado buena parte del discurso de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al reclamar frente a la Asamblea General en Nueva York, en un tono beligerante, la soberanía de las islas Malvinas.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional. A Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica", ha clamado, para a continuación tachar de "inútil" a la ONU por no respetar la resolución histórica sobre las islas. Incluso, ha criticado que "solo alimenta a una casta de parásitos".

El discurso del argentino ha estado plagado de paralelismos con la intervención de este martes del estadounidense. En esta ocasión, sobre la inteligencia artificial, a la que Trump ya añadió el prefijo "súper".

También en sintonía con el anfitrión hemos visto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien con el símbolo de la victoria inmortalizaba su primer encuentro cara a cara con el republicano. Sobre la cita, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha apuntado que fue "corta, pero importante", así como que abordaron los principales desafíos que enfrenta Venezuela.

En este sentido, y entre otras cuestiones, Rubio se refiere a las elecciones, para las que es necesario "reconstruir las instituciones necesarias", con el fin de que sean "libres y justas en Venezuela".

Durante la jornada de este miércoles, también los hay que, como la primera ministra japonesa, han tenido que pedirle a Trump que comparta el protagonismo; mientras que no todos han estado atentos a los discursos, como el presidente de Siria, al que han pillado "scrolleando" en su móvil. Durante la suya, Ahmed al-Charaa ha arremetido contra Israel.

De hecho, Tel Aviv ha destacado por su agresión en los discursos de otros líderes, como ha sido el caso del francés Emmanuel Macron, quien aprovechaba su turno para cargar con dureza contra los del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Necesitamos respeto por los derechos legítimos del pueblo palestino", clamaba el francés.

No obstante, no era hasta que el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, criticaba que "Gaza se ha convertido en el campo de concentración más inhumano", que los representantes de Israel decidieron marcharse de la sala. Una señal de protesta que también ha realizado el único representante de EEUU que se encontraba en la sala, cuando el iraní Masoud Pezeshkian les tachaba de "terroristas", en respuesta al mismo calificativo que Trump usó el martes contra Teherán.

Durante esta jornada, no obstante, Marco Rubio también ha anunciado que ha invitado a Vladímir Putin al próximo G-20, al celebrarse en Miami. Hasta el momento, se desconoce si el presidente ruso ha aceptado, pero si lo hace, habrá que ver la cara que ponen los líderes europeos cuando le vean aparecer en la cita.

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