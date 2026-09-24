El apasionado beso de Marc Giró y Daniel Grao al recrear una escena de 'A la deriva': " Ahora la gente pondrá laSexta y...'"

Daniel Grao desvela en Cara al Show cómo su peculiar "bigote de los años 70" complicó una de las escenas de 'A la deriva' junto a Paula Echevarría: "Yo quería morreo y ella también".

Daniel Grao se sienta con Marc Giró para hablar de 'A la deriva' desvelando, entre otras cosas, cómo participó en la creación del aspecto de su personaje. El actor reconoce que es "muy pesado" con este tipo de cuestiones porque considera que el "look también ayuda a construir la personalidad". "Me gusta proponer, es apoyar el personaje y la historia. Me había imaginado este personaje rudo, maltratador, agresivo, que no maneja bien la ira", explica Grao.

El problema llegó cuando le pidieron que se afeitara. "Afeitado me queda una cosa fría, no me queda la animalidad que imaginaba", reconoce el actor. La producción había decidido que Michel Noher, que forma parte del triángulo amoroso de la serie, llevara barba porque tenía que potenciar su "imagen de galán", mientras que Grao debía aparecer afeitado:"Me fui a mi casa pensativo y propuse un mostachón de los 70s y un patillote". La idea convenció al equipo y el actor consiguió el look que quería para su personaje.

Un aspecto que acabaría teniendo consecuencias en una de las escenas más importantes de la serie: el reencuentro con Paula Echevarría tras el naufragio.

El beso de Marc Giró y Daniel Grao

"Como ves en el tráiler le doy un beso en la frente como de padre", explica Grao sobre el momento que finalmente se vio en pantalla. El actor asegura que el cambio terminó jugando a favor de la escena, aunque el motivo fue mucho más práctico de lo que pudiera parecer."Yo quería morreo y Paula también", reconoce entre risas, pero había un problema: además del enorme bigote, Grao llevaba la barba caracterizada con bastante pelo postizo pegado. "Le besaba a Paula y primero, ni la notaba, y dos, Paula se quedaba medio irritada y con pelos pegados", explica el actor. A esto se sumaba el viento de Canarias durante el rodaje. "Era un desmadre", recuerda entre risas.

Como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, esta historia termina trasladándose al plató de Cara al Show y Marc Giró decide ponerse un bigote falso para recrear la escena junto a Daniel Grao."Ahora la gente pone laSexta y dirá, ¿'qué coño pasa?'", bromea Marc Giró mientras se besa apasionadamente con el acotr.

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