La entrevista completa de Marc Giró a Daniel Grao en Cara al Show: de sus inicios como stripper a su pasión por Michael Jackson

El actor presenta en Cara al Show 'A la deriva', la nueva serie ya disponible en atresplayer y que próximamente llegará a Antena 3 en Prime Time, protagonizada junto a Paula Echevarría y Michel Noher.

Daniel Grao se sienta con Marc Giró en Cara al Show para hablar de sus nuevos proyectos, entre los que se encuentra 'A la deriva', la nueva serie ya disponible en atresplayer y que próximamente llegará a Antena 3 en Prime Time, protagonizada junto a Paula Echevarría y Michel Noher, pero también aprovecha para repasar algunos de los episodios más desconocidos de su vida como sus inicios como stripper, su particular relación con la claustrofobia o su pasión por Michael Jackson.

Mucho antes de convertirse en actor, Daniel Grao se ganaba la vida trabajando en el mundo de las despedidas de soltera como stripper y gogó. Sus primeros pasos fueron en Barcelona, donde comenzó haciendo diferentes personajes, entre ellos el de "camarero borde".

Al principio rechazó la propuesta porque no se veía como uno de aquellos strippers. "Yo veía que ellos eran Conan el Bárbaro y yo un tirillas", explica el de Sabadell, confensando que la propuesta económica terminó convenciéndole: "Me habló de la pasta y dije: 'Es más rentable'. Todo lo que me llevaba en todo el mes, en un viernes ya me lo hacía".

Para superar la timidez decidió practicar en casa, aunque todavía vivía con sus padres. "Mi madre me preparaba los tangas", cuenta entre risas.

Su pasión por el Rey del Pop

Pero si hay algo que ha sorprendido a los espectadores de Cara al Show esta noche, ha sido la pasión del actor por Michael Jackson. Según el intérprete, durante su adolescencia pasó horas bailando y viendo los conciertos del artista, una afición que terminó influyendo, en cierta medida, en su manera de entender la interpretación. "Era un momento complicado, el contexto, pero a mí me ayudaba. Era intuitivo. Ponía los conciertos y me imaginaba que estaba yo", recuerda.

"Era un chaval tímido, introvertido, le veía que era poquita cosa, pero luego lo veía en el escenario y él se convertía en el Rey del Pop. Me he hecho actor por algo así", desvela Daniel, una confesión que el presentador aprovecha para poner a prueba sus conocimientos sobre el artista con el juego 'Jackson 5', en el que tiene que reconocer canciones de Michael Jackson únicamente por sus característicos gritos.

'A la deriva', ya en atresplayer

Además de las anécdotas, Daniel Grao presenta 'A la deriva', la nueva serie disponible en atresplayer y que próximamente llegará a Antena 3 en Prime time, protagonizada junto a Paula Echevarría y Michel Noher.

La ficción está ambientada en un pueblo costero de pescadores en los años 70 donde Grao interpreta al capitán de un barco que naufraga junto a su tripulación cuando se encuentran cerca de la costa."Pero no todos se van a alegrar de la vuelta", adelanta el actor, dejando entrever que el regreso de los pescadores puede sacar a la luz secretos que permanecían ocultos.

Si hay algo que le gusta al actor, es participar en la creación del aspecto de sus personajes. "Me gusta proponer, es apoyar el personaje y la historia. Me había imaginado este personaje rudo, maltratador, agresivo, que no maneja bien la ira", cuenta a Marc Giró, desvelando cómo el equipo de 'A la deriva' le pidió que se afeitara, pero el actor no estaba convencido: "Quedaba una cosa fría, no me quedaba la animalidad que imaginaba".

Por lo que finalmente hizo una propuesta alternativa: "Me fui a mi casa pensativo y propuse un mostachón 70s y un patillote". La idea convenció al equipo, pero el problema llegó durante una escena con Paula Echevarría cuando el director quería que los personajes protagonizaran un apasionado beso y el enorme bigote y el pelo postizo de la barba de Grao hicieron que la escena tuviera que cambiar.

"Yo quería morreo y Paula también", reconoce entre risas. "Le besaba a Paula y primero, ni la notaba, y dos, Paula se quedaba medio irritada y con pelos pegados", recuerda.

La historia del "mostachón" termina trasladándose al plató de Cara al Show cuando Marc Giró decide ponerse un bigote falso para recrear la escena de la serie. "Ahora la gente pone laSexta y dice: '¿Qué coño pasa?'", bromea el presentador del programa mientras vivimos un inesperado y apasionado beso con Daniel Grao.

Sus nuevos proyectos: 'La Reina del Sur' y su vuelta al teatro

Para cerrar la entrevista, Daniel Grao también adelanta sus próximos proyectos. El actor acaba de regresar de Bogotá, donde ha rodado la cuarta temporada de 'La Reina del Sur'. "Ha sido una maravilla, con casi todo el equipo mexicano y colombiano", cuenta.

Además de continuar con la promoción de 'A la deriva', Grao prepara su regreso al teatro. "Me hace mucha ilusión decir que vuelvo en mayo a Matadero, con 'Play Strindberg' y giraremos por todo el Estado", adelanta el actor.

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