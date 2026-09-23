La comisión judicial ejecuta el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años, en favor de un fondo buitre

Maricarmen, de 87 años, espera a ser desahuciada de la casa en la que ha vivido más de 70 años

Las consecuencias Pese al intento de frenar el desahucio y al ofrecimiento de una donante anónima de completar la renta de Maricarmen, la mujer de 87 años ha sido desahuciada de la vivienda en la que ha residido durante más de siete décadas.

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada tras 71 años en su hogar en Madrid, pese a cuatro intentos previos de evitarlo. La Policía Nacional acordonó la zona, mientras el Sindicato de Inquilinas de Madrid y figuras como Enrique Santiago e Irene Montero mostraron su apoyo. La empresa Urbagestión rechazó una oferta de alquiler, provocando críticas por parte del sindicato y de Maricarmen, quien lamentó ser expulsada "por el puto dinero". El Ministerio de Vivienda instó a las autoridades locales a intervenir, mientras se trabaja en un Real Decreto Ley para proteger a personas vulnerables.

Maricarmen ha sido desahuciada de la vivienda en la que ha vivido durante más de siete décadas. Al cuarto intento se ha acabado dejando sin vivienda a la mujer de 87 años después de una mañana llena de tensión, cargas policiales y bloqueo de acceso a la prensa para informar de lo que estaba ocurriendo en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid.

Pasadas las 6:00 horas empezaron a llegar los primeros efectivos de la Policía Nacional para acordonar la zona y levantar las tiendas de la acampada frente al edificio de Madrid en el que vive la anciana. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo a Maricarmen frente a su domicilio y, pese al levantamiento de las tiendas de campaña, se han quedado frente a la casa de Maricarmen. Entre los presentes han estado el diputado de Sumar Enrique Santiago y la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

Pasadas las 10:00 horas, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha confirmado que Urbasesa se ha negado a aceptar la oferta de alquiler y se iba a proceder al desahucio. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", denuncian.

Este martes por la noche, Maricarmen denunció que la intentasen echar "por el puto dinero". "He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea", lamentaba la mujer, con una discapacidad reconocida del 50%. Entre los asistentes al acto de apoyo a Maricarmen se encontraban figuras del ámbito político y artístico, como la cantante Ana Belén.

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Una conocida escritora —que prefiere mantener el anonimato— se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, tras conocer el caso y ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de negociar con el abogado de la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

El Sindicato de Inquilinas ha responsabilizado directamente del dispositivo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Una portavoz de la organización ha asegurado en declaraciones a TVE que Maricarmen se encuentra "muy emocionada y muy agradecida" por el respaldo recibido. "Recordemos que es el cuarto intento de desahucio y lo que esto supone para una persona de su edad", ha señalado.

El Ministerio de Vivienda pide "intervenir" a Ayuso y Almeida

El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha instado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio de Maricarmen, apoyando el requerimiento de Naciones Unidas para la suspensión cautelar del desalojo de esta madrileña de 87 años.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana defiende que han mediado para adquirir la vivienda de la que va a ser desahuciada Maricarmen, pero la empresa propietaria se "cachondea de las administraciones".

En este sentido, ha agregado que a la empresa propietaria de la vivienda le importa "un pimiento" la crítica y el movimiento social y que "se cachondea" de las administraciones públicas y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege", ha dicho en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Hoy es un día muy triste, un día muy dramático, donde se evidencia las consecuencias de la especulación salvaje de no querer controlar el mercado, de ponerles alfombras rojas a los buitres y a los especuladores (...) No vamos a bajar los brazos", ha indicado

"A raíz del mencionado requerimiento, al que ya se ha respondido, el Ministerio también ha redactado y circulado con los grupos parlamentarios un Real Decreto Ley con una solución estructural para casos como el de Maricarmen y otras personas vulnerables. A fecha de hoy está en manos de los partidos políticos poder aprobarlo", trasladan fuentes del Ministerio a laSexta.

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