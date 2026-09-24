Daniel Grao recuerda sus inicios como stripper: "Mi madre me preparaba los tangas"

Daniel Grao recuerda cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de las despedidas de soltera antes de dar el salto a la interpretación. "Si me ves practicando en el salón de mi casa", desvela el actor.

Antes de ser actor, el intérprete trabajó en despedidas de soltera y espectáculos de striptease para pagarse las clases de interpretación. "Empecé en Barcelona en una agencia donde tenía algunos personajes como 'el camarero borde'", recuerda.

Al terminar las cenas comenzaban los espectáculos de striptease y todos los trabajadores compartían camerino, fue entonces cuando alguien le hizo una propuesta que acabaría cambiando su forma de ganarse la vida. "Yo en aquella época no sabía si ser actor o bailarín, estaba fibrado, delgado y me acuerdo que uno que llevaba a strippers me dijo: 'Oye, cada vez las novias me piden más tu estilo, ¿lo harías?'", desvela el de Sabadell.

Al principio, rechazó la propuesta porque no se veía encajando con el perfil de los strippers que ya trabajaban allí. "Yo veía que ellos eran Conan el Bárbaro y yo un tirillas", explica. "Al final me habló de la pasta y dije: 'Es más rentable'", reconoce entre risas: "Todo lo que me llevaba en todo el mes, en un viernes ya me lo hacía".

Con los números sobre la mesa, Grao decidió que tenía que superar la timidez y lanzarse."Si me ves practicando en el salón de mi casa, ¡vivía con mis padres! Mi madre me preparaba los tangas", cuenta entre risas.

Después de aquella etapa como stripper, el actor decidió dar un giro y convertirse en gogó. "Cobraba menos, pero no me tocaba nadie ni me molestaba nadie", comenta.

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