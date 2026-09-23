Horas de cola en la calle para conseguir entradas de un concierto: Arde Bogotá trata de volver a este ritual contra las esperas virtuales

Los detalles Tanto en la ciudad gallega de Vigo como en la capital Madrid, son muchos los que han acampado ante la iniciativa del grupo cartaginés.

Horas de cola en la calle para conseguir entradas para un concierto. La jungla en la que se ha convertido conseguir una entrada de manera virtual ha hecho que Arde Bogotá haya vuelto al formato de toda la vida: irte a la taquilla y hacer la cola para comprar tu entrada.

Una de ellas es Magalí, que lleva esperando desde el mediodía del día anterior. Ella misma admite que "sabía que se iba a liar una buena", pero ha merecido la pena, porque será la primera en comprar entradas para el próximo concierto de Arde Bogotá en Vigo.

Como ella, Roberto, quien no ha dudado en llevarse la nevera repleta de "salmón, lacón o mortadelas" mientras espera hasta las cinco a que abra la taquilla y ni siquiera es para él.

"Yo estoy haciendo cola para Uxía, la hija de un amigo mío", dice ante la cámara orgulloso. Pero como él, hay otros que lo hacen "por amor" a sus "nietos".

Esto es en Vigo, pero la imagen también se encuentra en Madrid, tal y como han querido los cartagineses miembros del grupo indie. "La única forma de hacer las entradas relativamente accesibles era así, porque si no iba a haber una cola virtual, que desvirtúa un poco quién ha estado antes y quién no ha estado", explica uno de ellos.

Su idea es devolver la música en directo a los fans que esperaban bajo el sol y la lluvia a tener una entrada física de los Rolling Stones o Bruce Springsteen. Es decir, sin precios dinámicos ni webs de reventa.

A horas de que se abran las taquillas, la cola ya llega hasta el final de la calle, aunque lo cierto es que estar en ella no garantiza conseguir una entrada. Lo que sí, en cambio, es lograr una foto y un autógrafo de los artistas.

Ahora toca esperar a saber si la idea cala entre los músicos y juntarse con desconocidos frente a una taquilla vuelve a ser parte del ritual de ver a tu grupo favorito.

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