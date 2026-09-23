Al menos un muerto y 13 heridos en el incendio de una residencia en L'Ametlla (Barcelona)

Los detalles En total, 78 personas se han visto afectadas por el incendio, para cuya atención el SEM ha desplegado 16 unidades, entre ellas dos equipos conjuntos con los Bomberos de la Generalitat.

Un incendio en una residencia sociosanitaria de L'Ametlla del Vallès, Barcelona, ha dejado un saldo trágico con una persona fallecida y 13 heridas por inhalación de humo. El fuego, que se originó en la primera planta, afectó a un total de 78 personas. De los heridos, seis fueron trasladados al Hospital de Granollers, cuatro al de Mollet del Vallès y tres al de Sant Celoni. El Sistema de Emergencias Médicas activó 16 unidades, incluyendo equipos conjuntos con los Bomberos de la Generalitat. El incendio fue controlado tras movilizar 13 vehículos, y Protección Civil activó el Plan PROCICAT, ya desactivado.

Una persona ha fallecido y otras 13 han resultado heridas de carácter menos grave por inhalación de humo en un incendio declarado este martes por la noche en la primera planta de una residencia sociosanitaria de L'Ametlla del Vallès (Barcelona), según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

En total, 78 personas se han visto afectadas por el incendio. De las 13 atendidas por los servicios sanitarios, seis han sido trasladadas al Hospital de Granollers, cuatro al Hospital de Mollet del Vallès y tres al Hospital de Sant Celoni. Las otras 64 personas presentaban lesiones leves y no han necesitado ser trasladadas a un centro sanitario.

El SEM ha activado 16 unidades para atender el suceso, entre ellas dos equipos conjuntos de SEM y Bomberos de la Generalitat.

Los Bomberos de Cataluña han informado en X de que recibieron el aviso sobre las 22.30 horas del martes. En un primer momento se movilizaron nueve vehículos, aunque posteriormente el dispositivo se amplió hasta un total de 13.

El fuego, ya extinguido, afectó a varias habitaciones de la primera planta. Como medida preventiva, fueron desalojadas las personas de las dos primeras plantas de la residencia, que cuenta con 80 usuarios y seis trabajadores.

La mayoría de los residentes de la primera y segunda planta fueron evacuados inicialmente a una zona segura y libre de humo situada en la planta baja del edificio. En la tercera planta también llegó algo de humo, aunque la situación quedó controlada y los usuarios permanecieron confinados en sus habitaciones.

Según los Bomberos de Cataluña, finalmente quedaron confinadas ocho personas en la primera planta, algunas personas de la segunda y todos los residentes de la tercera. Los efectivos repasaron los puntos calientes, ventilaron las instalaciones y revisaron las habitaciones de todas las plantas.

Del dispositivo de 13 vehículos movilizados, siete eran camiones de agua, uno una autoescala y cinco vehículos ligeros.

A raíz del incendio, Protección Civil activó el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT), que ha sido desactivado durante la mañana de este miércoles.

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