Sánchez insiste en la necesidad de "una relación constructiva con Marruecos" y vuelve a reprochar la falta de solidaridad de algunos socios europeos

Pedro Sánchez durante un acto en el marco de la Asamblea de la ONU

El contexto Por primera vez, el presidente del Gobierno ha asegurado que la vigilancia fronteriza marroquí "falló" en la entrada masiva, motivo por el que ha pedido explicaciones a las autoridades de Rabat.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aboga por mantener la cooperación con Marruecos para resolver la crisis migratoria en Ceuta, donde más de 80,000 personas han entrado irregularmente desde el 30 de julio. En una conversación con Jon Stewart, Sánchez argumentó que es más inteligente tener una relación constructiva con Marruecos, en lugar de romper relaciones diplomáticas, como sugieren algunos opositores. Aunque ha criticado la vigilancia fronteriza marroquí, Sánchez insiste en la importancia de una relación positiva con Marruecos y en la devolución digna de los migrantes. Desde el 10 de agosto, se han producido 6,791 devoluciones voluntarias.

Mantener la cooperación con Rabat. Es la vía por la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende resolver la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio con la entrada de más de 80.000 personas de forma irregular.

En conversación con el cómico estadounidense Jon Stewart en el podcast 'The weekly show', Sánchez ha defendido que es "más inteligente tener una relación constructiva con Marruecos", país de origen de la mayoría de las personas que permanecen en la ciudad autónoma, que romper las relaciones diplomáticas, como han propuesto algunos sectores de la oposición.

Primeras críticas a Marruecos

Unas horas antes, el líder socialista aseguró por primera vez que la vigilancia fronteriza marroquí "falló" en la entrada masiva, motivo por el que ha pedido explicaciones a las autoridades de Rabat.

En esa entrevista, Sánchez sostuvo la postura del Gobierno ante la existencia de informes que advertían de una posible entrada masiva de migrantes a Ceuta. Según el líder del Ejecutivo, la desclasificación de esos documentos "muestra que no había pruebas claras de que algo así fuera a suceder".

No obstante, aclaró que se está "investigando lo que sucedió esos días en julio" y que, "al mismo tiempo". "Necesitamos tener una relación positiva con Marruecos porque tenemos esta asociación estratégica con Marruecos. Y al mismo tiempo, tenemos que devolver a la mayoría de estos migrantes a su país de origen, que es Marruecos", detalló. Unos retornos, remarcó, que harán "con dignidad" porque "los migrantes no son ganado, sino seres humanos", por lo que lo harán como la "gran democracia" y el "gran país" que es España.

En cuanto a las devoluciones, el Ejecutivo asegura que se han producido desde el día 10 de agosto 6.791 de forma voluntaria. Solo el lunes, 222 migrantes regresaron voluntariamente.

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