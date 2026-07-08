La entrevista completa de Marc Giró a Joan Pradells, el fenómeno del culturismo español: "He llegado a comer 24 huevos al día"

Joan Pradells fue nuestro Hulk en el estreno de Cara al Show y, ahora, vuelve como invitado para ser entrevistado por Marc Giró como uno de los culturistas españoles de referencia en el último programa de la temporada.

Marc Giró presenta en el plató de Cara al Show al último invitado de la temporada: "Empezamos la temporada con él y terminamos la temporada con él". Se trata del fenómeno del culturismo Joan Pradells. "La última vez que nos vimos fue en la grabación de la promoción del programa, que estabas de Hulk", recuerda Marc Giró al deportista, que explica que estaba pintado todo de verde: "Estuve tres semanas con el verde en los pis".

"Fui a Estados Unidos a competir con los pies verdes acordándome de vosotros", destaca, entre risas, Pradells, quien se está preparando para una competición internacional el Mister Olympia, el evento más importante del culturismo anual, que se celebra en Las Vegas. Un evento en el que el español todavía se tiene que clasificar y que ganó hasta en seis ocasiones Arnold Schwarzenegger. Sobre ello y mucho más de su deporte habla con Marc Giró en Cara al Show.

"No puedo atarme los zapatos"

Marc Giró pregunta al culturista por las cosas que no puede hacer teniendo un cuerpo tan grande. Joan Pradells confiesa que no puede atarse las zapatillas solo y muestra en el plató de Cara al Show cómo las lleva desatadas.

Además, el culturista explica qué tipo de alimentación sigue para conseguir tener ese cuerpo y desvela que se puede comer hasta 50 o 60 nigiris en su sitio de confianza. Una confesión que Marc Giró aprovecha para sorprender a Joan con una bandeja de hasta 100 nigiris en plató.

¿Tienen los culturistas problemas con el sexo?

Marc Giró también quiere saber si, por culpa del tamaño de su cuerpo, los culturistas pueden sufrir problemas en las relaciones sexuales. "¿Puedes follar con tanto volumen?", pregunta el presentador de Cara al Show al deportista, que contesta que en ese tema es todo "normal" y desvela que, eso sí, tiene con su pareja una cama de dos metros. "Llego a todo sin problema, no hay posición que se me escape", desvela Joan, entre risas.

"La enfermera me dijo que fuera al zoo"

Otro de los problemas de su gran volumen es ir al médico. En concreto, Joan explica el mal rato que pasó cuando al necesitar hacerse una resonancia, no entraba en la máquina. "Fui al hospital a unas pruebas de la cabeza y no cabía en la máquina", recuerda el culturista, que destaca que mientras la enfermera decía "no, no, no", él le pidió que lo intentara.

"No entraba en el tubo de la resonancia porque los hombros chocaban y le dije que lo intentara, pero ella me dijo que me fuera al zoo", recuerda el culturista, que destaca que allí hay máquinas más grandes para los animales.

Reto viral

Por otro lado, Joan Pradells cuenta que come tantas proteínas al día que tiene en su casa hasta 12 gallinas y 4 pollitos. "Tenemos gallinas japonesas, holandesas, chinas, españolas...", detalla el culturista, que explica que aunque ahora come dos huevos al día, tuvo una época en la que comía hasta 24 huevos diarios.

Hablando de huevos... Marc Giró somete a Joan a uno de los retos virales que está de moda: romper un huevo con los bíceps. ¿Será capaz de conseguirlo en el plató de Cara al Show?

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