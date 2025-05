El irónico repaso de Eva Soriano a Roberto Leal tras ver su 'Men's Health': "Menos mal que no tienes Tinder"

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s el 'zasca' de Eva Soriano. Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, la cómica le ha dedicado un divertido repaso a su compañero Roberto Leal tras ver su portada y reportaje fotográfico en Men's Health.

"¿Eres tú?", bromea la humorista, que critica de forma divertida las poses de las fotos que se han publicado del presentador de televisión en la revista. "Esta propuesta de 'me he lesionado el hombro'", ríe Soriano al ver el gesto que hace en una de las imágenes, algo en lo que Roberto Leal parece no estar de acuerdo: "Es una pose sugerente, de 'me lo quito o no me lo quito'".

"¿Esto para ti es sexy? Menos mal que no tienes Tinder", asegura Soriano entre risas, que continúa mofándose de las "fotitos de intenso" del reportaje.

Para Oscar Broc, si analizas las posturas de los modelos fríamente "muchas veces son ridículas". Eso sí, desde el plató de Aruser@s los colaboradoes están de acuerdo en que tenga la postura que tenga, Roberto Leal "está cuadrado".