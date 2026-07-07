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¡A jugar!

El reencuentro entre Roberto Leal y dos de los exconcursantes más queridos de Pasapalabra, Moisés Laguardia y Manu Pascual

Marc Giró tiene una sorpresa más preparada para su primer invitado del programa de hoy de Cara al Show. Y es que Roberto Leal no sabe que va a jugar con dos de los exconcursantes más míticos de Pasapalabra.

El reencuentro entre Roberto Leal y dos de los exconcursantes más queridos de Pasapalabra, Moisés Laguardia y Manu Pascual

Roberto Leal es "uno de los elegidos". Por eso, es invitado por Marc Giró a jugar a la extraescolar de Cara al Show, un honor del que pocos pueden presumir. Hoy toca un nuevo juego: 'El gesto sentido'.

Por sorpresa, dos participantes se unen a este divertido experimento: Moisés Laguardia y Manu Pascual, dos de los exconcursantes más míticos de Pasapalabra. Un reencuentro televisivo a la altura de este alocado programa de laSexta.

Por equipos, tienen que adivinar concursos de televisión solo con gestos, aunque no estaría mal que Marc se aprendiera sus nombres antes de empezar.

¿Quieres jugar con ellos? No te pierdas el vídeo sobre estas líneas.

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