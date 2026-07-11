Atresmedia estrena el 16 de julio el trailer de 'La bola negra', la película de Los Javis ganadora del premio a Mejor Dirección en Cannes

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre

¿Por qué es importante? El largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi se llevó una ovación de 20 minutos y elogios tanto de la crítica española como de la internacional. Llega a los cines el 25 de septiembre.

El 16 de julio se presentará en Atresmedia el tráiler de 'La bola negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, premiada en Cannes por Mejor Dirección. El filme, que llegará a los cines el 25 de septiembre, fue aclamado con una ovación de 20 minutos y elogiado por la crítica internacional. Los Javis han logrado un hito en el cine español con un elenco de lujo que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close. La película, basada en una obra inacabada de Federico García Lorca, explora las vidas interconectadas de tres hombres a través de la sexualidad, el deseo y la herencia. Esta producción cuenta con la participación de Atresmedia, destacando su compromiso con el cine español.

El 16 de julio. Esa es la fecha. Ese es el día elegido para ver en Atresmedia el trailer de la película del año. El avance de 'La bola negra', el filme dirigido por Javier Calvo y por Javier Ambrossi que ganó en Cannes el premio a Mejor Dirección.

Todo, después de anunciar el adelanto de su llegada a los cines al 25 de septiembre. Después de fechar para el último viernes del noveno mes del año una película que se llevó una ovación de 20 minutos y que recibió elogios tanto de la crítica española como de la internacional.

Porque Los Javis han marcado un nuevo hito en el cine español. Porque el filme, que cuenta con la participación de Atresmedia, cuenta con un reparto de auténtico lujo con nombres como Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueña, Penélope Cruz y Glenn Close. El título, de una obra inacaba de Federico García Lorca.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia.

'La bola negra' es una película original de Movistar Plus y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte, que además cuenta con la participación de Atresmedia.

Atresmedia Cine ya lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

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