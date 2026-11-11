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Jon Kortajarena hace una limpieza de aura a Marc Giró como le enseñó Naomi Campbell: "Por la espalda, que los hijos de p*** están por la espalda"

Naomi Campbell, supermodelo y amiga de Jon Kortajanera enseño al top model a hacer limpiezas de aura y ahora es él el que se la hace a Marc Giró con el "palo santo" que lleva en su bolso.

Jon Kortajarena hace una limpieza de aura a Marc Giró como le enseñó Naomi Campbell: "Por la espalda, que los hijos de p*** están por la espalda"

Marc Giró pregunta a Jon Kortajarena en el plató de Cara al Show por sus "particularidades": "A veces vas con una tirita en el ombligo". Algo que el supermodelo reconoce y lo explica así: "Porque cuando estás con mucha gente, como que tienen una energía chunga y te coge tu energía y una vez me contaron que las energías se pasan a través del ombligo y si te ponías una tirita en el ombligo tú mantenías tu energía y la energía del resto no podía pasar".

Pero esta no es la única particularidad del supermodelo, al que Marc Giró pregunta por "lo más raro" que ha mandado comprar a su representante. "Ajos", responde el modelo, que explica que los lleva muchas veces encima: "La gente va a pensar que estoy zumbado, pero tuve una época que una amiga me dijo que llevar ajos siempre que sintiera que me tenían envidia". En concreto, el modelo explica que se tiene que llevar "una cabeza de ajo en el bolsillo o en el pie...". Eso sí, se arriesgaba a llevar "una peste a ajo insoportable": "Pero es que hay veces que estás tan desquiciado que yo me he visto con el ajo en el calcetín, imagina la falta de fe".

Por otro lado, el presentador le pregunta por su amistad con la supermodelo Naomi Campbell. "Ella te limpia con palo santo", cuenta Kortajarena, que recuerda cómo un día le pidió que fuera a su habitación de hotel en París para hacerle una limpieza de aura. "Bajé a la habitación flipando".

Tras esta anécdota, Marc Giró pide al supermodelo que haga de Naomi y le haga una limpieza de aura. "Los huevillos, los pies, la espalda... porque los hijos de p*** están por la espalda y luego la cabeza", explica Kortajarena mientras se la hace con un palo santo. "Sales con un colocón que estás limpio, puro y todo", bromea Marc Giró al modelo, que le enseña todo lo que lleva en el bolso además del "palo santo y ajos".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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