La reflexión de Jon Kortajarena sobre la evolución en la moda: "Necesitan gente nueva todo el tiempo, es casi como porno, de usar y tirar"

"Las campañas ahora duran días, por eso necesitan a influencers, modelos...", afirma Jon Kortajarena, que reflexiona sobre el cambio en la moda: "Muchas veces dicen que la moda se ha democratizado y no sé hasta qué punto eso es real".

Jon Kortajarena visita el plató de Cara al Show como uno de los rostros mas conocidos de España para hablar con Marc Giró sobre su carrera como modelo. Y es que, como recuerda Marc Giró en el vídeo, "hace un tiempo en los British Fashion Award" le presentaron "como el último top model masculino".

"Es verdad que la industria ha cambiado mucho, antes en septiembre salían las campañas y unas imágenes representaban a una marca seis meses, era algo emocionante, veías sus propuestas y eran una obra de are que daba caché a una marca", recuerda el supermodelo. Sin embargo, Kortajarena afirma que "hoy en día eso no existe": "Las campañas duran dias, necesitan gente nueva, todo tiene que ser nuevo contantemente, es casi como porno, usar y tirar todo el tiempo".

"Por eso, ahora necesitan influencers, actores, el tío que sale de la cárcel y es guapo lo ponen tambien... es como que todo vale", lamenta el supermodelo, que, por otro lado, reflexiona: "Por una parte, está bien pero, por otra, da un poco de pena".

"Tú has vivido décadas muy importantes de la historia de la moda contemporánea", le recuerda el presentador de Cara al Show en el vídeo, donde Kortajarena se sincera: "Siento que he vivido el final de esa época y el principio de esta... muchas veces dicen que la moda se ha democratizado y no sé hasta qué punto eso es real". Algo con lo que Giró está de acuerdo: "Cuando dicen eso, pienso que lo que se tiene que democratizar es la democracia, cuando empiezan a decir que otras cosas se democratizan... es raro... el fascismo está rondando".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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