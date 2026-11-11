Jon Kortajarena recuerda los casos de acoso sexual que sufrió: "Yo supe decir que no, pero cuando tienes necesidades igual tus limites son otros"

Jon Kortajarena desvela que alguna vez ha sufrido propuestas indecentes: "Yo soy un privilegiado, nunca he trabajado de modelo por necesidad, pero hay gente que sí, que de su trabajo dependía su familia y cuando tienes necesidades igual tus límites son otros".

Marc Giró entrevista en Cara al Show a Jon Kortajarena, quien repasa su carrera internacional hasta llegar a ser considerado el "último tipo model". "Hablando con compañeras tuyas, con el tiempo se dan cuenta de que habían vivido situaciones peligrosas, de acoso, de que habían abusado de ellas por su condición de ser mujeres jóvenes lejos de casa en una industria salvaje", le dice el presentador al vasco, que responde que también era "una época salvaje" y celebra que "ahora hay algo más de conciencia".

"Yo me imagino que con las mujeres ha tenido que ser mucho peor", afirma el supermodelo, que destaca que en esta industria los hombres también han sufrido acoso: "A veces, me pedían desnudarme para unas fotos y yo no tengo problema en desnudarme... pero a veces me sentía obligado". "Es más una cuestión de cómo te lo pedían, de que no tuvieras la opción de elegir", asegura Kortajarena, que explica que., "de repente te veías desnudo para una sesión de fotos".

"Insisto en que en una escena me tengo que poner desnudo y lo entiendo porque te lo explican bien y está justificado… pero otras veces sientes que es una obligación por alguien que te está mirando con unos ojos...", cuenta el supermodelo. Por otro lado, Marc Giró le pregunta si "más allá de un set de trabajo, en fiestas, ha recibido propuestas indecentes".

"Pocas veces, pero alguna vez me ha pasado", asegura el supermodelo, que explica que "gracias a dios" ha sabido "cortarlo": "Cuando eres muy joven no sabes reaccionar, pero a mí no me ha pasado, tenía una alerta, a lo mejor por los miedos que mi familia tenía cuando empecé a trabajar de modelo". "Eso ha sido muy automático de decir 'no' o de protegerme, pero yo soy un privilegiado, nunca he trabajado de modelo por necesidad, pero hay gente que sí, y cuando tienes necesidades igual tus límites son otros", asegura Jon Kortajarena.

"Yo sabía que tenía un sitio al que volver con mi familia y no pasaba nada, no me estaba jugando que mi familia comiera o no por mi trabajo, pero hay gente que sí", explica el modelo, que reflexiona: "Entonces, no juzgo porque la situación de cada uno es diferente". Por último, Kortajarena recuerda que "esto es una responsabilidad de la gente que tenía el poder y que ejercía el poder desde un sitio de abuso".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Jon Kortajarena, Luis Tosar y Luisa Mayol y Youssef M. Ouled en atresplayer.

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