El pronóstico de Jabois para las elecciones del 29N: "Es muy probable que haya un gobierno de PP y Vox, pero puede que Feijóo tenga dignidad"

Preguntado por Marc Giró en Cara al Show, el escritor y periodista Manuel Jabois analiza la situación de cara a las elecciones general del próximo 29 de noviembre.

Marc Giró pregunta a Manuel Jabois en Cara al Show su opinión por la situación actual de España y el escritor y columnista afirma que la ve "muy excitante periodísticamente". Pero ojo, porque esto no es en absoluto nada positivo según su opinión. "Generalmente, cuando los periodistas vemos el país digno de ser contado suele ser que no está yendo muy allá", advierte.

"Las grandes crónicas salen de tiempos de tempestades y estamos en tiempos previos a las tempestades", añade. Al hilo de lo que acaba de comentar, Giró le pregunta por su pronóstico sobre lo que ocurrirá el próximo 29 de noviembre con las elecciones generales.

"No es de lo que quiera yo ni nada de eso, sino de lo que están diciendo las encuestas y de lo que probablemente, ocurra, que se produzca un Gobierno del Partido Popular con una entrada de Vox", afirma.

El periodista insiste en que es "un escenario muy probable", pero también ve posible que "Feijóo, en un ataque loquísimo de dignidad, diga 'hasta aquí hemos llegado: no os vamos a dar el CNI, Justicia o Defensa' y haya que repetir elecciones".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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