Hoy, en Cara al Show, Marc Giró da la bienvenida a Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas protagoniza la actuación musical de la cuarta entrega de Cara Al Show que se emite esta noche a partir de las 23 h en laSexta. También visitan el programa de Marc Giró Gabriel Rufián y Pablo Alborán.

laSexta estrena esta noche a las 23 h una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. El político Gabriel Rufián y los artistas Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas son los invitados en este cuarto programa de la temporada, en el que el propio Cuevas pondrá la nota musical como protagonista de la actuación en directo de la noche.

El programa arranca con Gabriel Rufián, que viene a hablar de la importancia de unir a la izquierda y la necesidad de frenar a la extrema derecha, pero también de sus aficiones y de esa famosa "conexión onírica" con Marc Giró. Pablo Alborán es el segundo invitado, que viene a celebrar el éxito de su 'Global Tour KM0' por Latinoamérica y el inicio de su gira por España. El artista malagueño se abre con detalles sobre su nueva faceta como actor y desvela cómo ha superado su miedo a volar. Finalmente, Rodrigo Cuevas presenta su álbum 'Manual de Belleza', además de hablar de su afición por los animales y por el masaje piloñés. Para cerrar por todo lo alto, Cuevas interpreta su hit 'Xardineru'.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesiona. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado. Su debut se convirtió en el mejor estreno en laSexta en 6 años con un 8,5% de cuota, 727.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores únicos. En sus tres primeras emisiones promedia un 6,6% y más de medio millón de seguidores de media, superando los dos millones de espectadores únicos.

Así es Cara al Show

Cara al Show es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abre con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevista a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio cuenta con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de Cara al Show, inspirado en los grandes late shows norteamericanos, es el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.

Con estos ingredientes, Cara al Show ha desembarcado en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

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