'Nacho ibérico': Marc Giró adelanta la nueva cabecera de la sección de Nacho Duato en Cara al Show

Cara al Show vive un divertido momento con la aparición inesperada del coreógrafo Nacho Duato, que se "cuela" entre bastidores antes de su esperado estreno como colaborador: "¿Yo cuándo salgo?".

"¿Yo cuándo salgo?", bromea Nacho Duato, detrás de las cortinas del plató de Cara al Show, a la espera de su entrada oficial en escena de la mano del presentador Marc Giró.

Mientras el bailarín aguarda su turno, el presentador de laSexta aprovecha para avanzar detalles de la cabecera de la nueva sección que protagonizará Duato, con un título tan llamativo como provocador: "Nacho ibérico", que el presentador define con su característico tono irónico como "una cabecera con un par de huevos".

La breve aparición de Nacho sirve como anticipo del papel que desempeñará el coreógrafo en el programa, cuya participación se estrenará muy pronto en Cara al Show.

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