Yolanda Ramos ironiza sobre los guiones en Cara al Show: "Te pueden elevar o hundir, por eso yo ya me lo invento"

En Cara al Show, la colaboradora Yolanda Ramos responde con ironía tanto a las críticas del público en su estreno como a la broma lanzada por Judith Martín, invitada en este segundo programa, sobre su peculiar estilo en el escenario.

La visita de Judith Martín en Cara al Show junto a Berto Romero para presentar la película 'Pizza Movies' deja un 'momentazo' durante uno de los juegos cuando la humorista sorprende al señalar, entre risas, a Yolanda Ramos como "la peor actriz con la que ha trabajado".

"Es muy difícil trabajar con ella porque nunca sabes por dónde va a salir y todo el mundo acaba riéndose. Hay que estar cortando todo el rato", ha matizado entre risas la cómica. Una reflexión que Yolanda Ramos ha respondido nada más empezar su sección: "¿Que me lo invento todo? ¡Pues sí! Porque no soy una marioneta del guion", lanza entre risas. "Soy una actriz creativa. Si a Gaudí le hubieran dicho 'sigue lo que está escrito', ¿qué hubiera hecho? El Fórum", ha matizado.

Yolanda Ramos aprovecha su espacio para reivindicar el papel de los guionistas, aunque sin perder su tono irónico: "El guion te puede elevar o te puede hundir, así que, por si acaso me hunde, yo ya me lo invento".

Mientras, también ha tenido tiempo para abordar las críticas que ha recibido tras su estreno en el programa, algunas de ellas cuestionando su actitud en pantalla."Decían: ¡qué lástima, parece que va bebida'. ¿Si ya me cuesta con un café con leche, vosotros creéis que podría hacer esto si fuera así?", responde entre carcajadas.

Puedes ver el divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.

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