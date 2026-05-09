Marc Giró recibe a Gabriel Rufián, Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas en Cara al Show: calzoncillos de la suerte, 'morreos' y buena música

Gabriel Rufián se pone sus calzoncillos de la suerte para enfrentarse a las preguntas de Marc Giró en el próximo programa de Cara al Show. Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas completan el plantel de invitados de la nueva entrega del flamante programa de laSexta.

Ya lo reconocía Marc Giró en el anterior programa de Cara al Show, cuando Berto Romero le preguntaba con qué político tendría una noche de pasión. Él no dudaba un momento en responder: "Con Gabriel Rufián". Además, se mostraba convencido de que iba a suceder, y ahora ya podemos decir que así será.

Al menos, tendrá la oportunidad de intentarlo. El próximo martes, Rufián visita el plató de este espacio y, visto el avance sobre estas líneas, parece que la tensión acumulada va a dar mucho juego. El político llega equipado con sus calzoncillos de la suerte -uno nunca sabe cuándo los va a necesitar- y acaba protagonizando uno de los momentos que a buen seguro será de los más recordados del mítico ascensor de Cara al Show: un morreo que los lleva a ambos a 'laSexta' planta... y al séptimo cielo.

Pero la noche de Marc no acaba con Rufián y promete mucho más. El sofá más elegante, afilado y caótico de la televisión recibe también a Pablo Alborán, referencia absoluto del pop español, y a Rodrigo Cuevas, que llegará con su 'Manual de belleza' bajo el brazo para desplegar su universo de folklore, lentejuela y fantasía rural.

Desde su estreno, Cara al Show se ha consolidado como una de las grandes sorpresas televisivas de la temporada. El formato de laSexta mezcla entrevista, humor y delirio, convirtiendo cada entrega en una mezcla imposible entre late night, cabaret y cena con amigos donde cualquier cosa puede pasar. Y normalmente, pasa.

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