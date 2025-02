Rodrigo Cuevas desvela que sufrió bullying en el colegio: "Las profesoras no hacían nada, no te apoyaban psicológicamente"

Rodrigo Cuevas recordaba cómo fue su infancia en Oviedo en este programa de Lo de Évole, emitido en 2023. "Oviedo es una ciudad muy conservadora que no hay hueco mas que para un cierto tipo de persona", contaba el artista al periodista, "siempre estás como en los márgenes". Esto, como explicaba a Évole, provocó que sufriera bullying de forma continuada.

"¿Sabes dónde no me hacían bullying?", añadía Cuevas, "en el pueblo". "Nunca me llamarón maricón, tenía muchísimos amigos, ninguno me hizo bullying, nunca", explicaba. Visiblemente emocionado, el artista se recordaba caminando por el patio solo y "aguantando las lágrimas para que no te las vieran los demás, para no mostrarte débil".

El artista añadía que tampoco contaba en casa que estaba sufriendo acoso escolar. "Sentías que era una debilidad, una vergüenza", apuntaba. "Me acuerdo también como las profesoras no hacían nada, no te hablaban del tema, no te apoyaban psicológicamente", indicaba. El artista explicaba a Évole que se quedaba al lado de las profesoras, sin jugar, "para que no me insultaran".

Cuevas cambió de colegio y en el nuevo centro decidió que "iba a ser super macho" para evitar los insultos. "Dejaba de mover las manos, dejaba de expresarme, intentaba hablar más grave... imagínate qué cuadro sería aquello porque lo haría fatal", afirmaba el artista.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2023 que laSexta vuelve a emitir esta noche.