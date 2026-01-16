Anna Castillo desvela que Pablo Alborán "besa de locos": así reacciona su novio, Álvaro Mel

"La persona que más me ha sorprendido para bien ha sido Pablo Alborán", destaca Anna Castillo, que confiesa que el cantante "besa de locos". Puedes ver en este vídeo la reacción de Pablo Alborán y Álvaro Mel, novio de la actriz.

Anna Castillo ha confesado quién es el actor que mejor la ha besado en un rodaje. "No sé si mejor, pero la persona que más me ha sorprendido para bien ha sido Pablo Alborán", destaca Anna Castillo, que explica que el cantante "besa de locos". "Es una cosa que yo no me esperaba que pudiera decir", afirma la joven, entre risas.

"Me encanta la sinceridad", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Alba Gutiérrez recuerda que Anna Castillo hizo una serie con su novio, Álvaro Mel: "Y eso que la pareja de ella es actor, que podía haber dicho él porque era lo más fácil".

Además, Tatiana Arús enseña en el vídeo la reacción tanto del cantante como del novio de la actriz. Y es que Pablo Alborán ha respondido al vídeo afirmando que nunca olvidará ese casting donde se besaron, pero ha mandado también un guiño a Mel. "Con permiso de Álvaro Mel", ha escrito el cantante en la publicación, donde el actor le ha devuelto el guiño: "Ahora tendré que besar a Pablo Alborán".

