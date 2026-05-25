Del baile de Úrsula Corberó al grito de Ibai Llanos: los momentazos del concierto de Bad Bunny en Barcelona

Bad Bunny ha conquistado Barcelona con sus conciertos, donde el artista ha protagonizado un momentazo bailando con Úrsula Corberó en su casita, en la que se encontraban otros famosos como Ibai Llanos o Lamine Yamal.

Tras siete años de espera, Bad Bunny ha actuado en Barcelona ante más de 59.000 personas en cada uno de sus conciertos. "Hizo vibrar a todo el mundo en esas dos horas 45 minutos de concierto", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo como la casita del artista se ha llenado de rostros conocidos como futbolistas del Barcelona, como Lamine Yamal con su novia, Inés García. Por otro lado, "Úrsula Corberó lo ha dado todo con Bad Bunny e Ibai Llanos ha protagonizado el grito viral de Bad Bunny, que ya cantaron otros como Penélope Cruz en Puerto Rico.

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