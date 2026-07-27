Ahora

EN DIRECTO🔥

Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

música

Miguel Ríos se planta ante los abucheos en un concierto por denunciar lo que ocurre en Gaza: "Soy político porque estoy vivo"

"¿Cómo no voy a hacer política? Si soy político porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde votar y hablar en la vida", ha dicho el rockero de 82 años.

Miguel Ríos se planta ante los abucheos al denunciar lo que ocurre en Gaza

Miguel Ríos, a sus 82 años, se ha plantado en un concierto ante los abucheos cuando denunciaba lo que está ocurriendo en Gaza. Varios fans reaccionaron con pitos a sus palabras y uno de ellos, incluso, se atrevió a pedirle a la cara que no hiciera "politiqueo".

Ante esto, Miguel Ríos ha respondido que él es cantante, pero también es animal político, que va intrínseco. "¿Cómo no voy a hacer política? Si soy político porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde votar y hablar en la vida", ha dicho.

"Y yo he venido aquí a este escenario. Y tú sabías quien era yo, y si no lo sabía, ¿por qué has venido tío?", ha agregado el cantante, quien lucía una kufiya palestina.

Miguel Ríos reapareció así en los escenarios durante un concierto en el festival Starlite Occident tras recuperarse del accidente que le obligó a interrumpir temporalmente su gira.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España, en directo | Los megaincendios de Madrid y Ávila siguen en una situación crítica y "endemoniada" que puede complicarse con la ola de calor
  2. El megaincendio de Francia que amenaza Burdeos, estabilizado pero con una situación "desfavorable"
  3. Guerra en Irán, en directo | Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo
  4. El Gobierno decide aplazar la aprobación del decreto de vivienda ante la amenaza de Junts de tumbarlo de nuevo en el Congreso
  5. Contrató a sicarios, un seguro, quiso rematarla en el hospital...: el terrible plan del marido de Aisha, asesinada a los 30 años
  6. Miguel Ríos se planta ante los abucheos en un concierto por denunciar lo que ocurre en Gaza: "Soy político porque estoy vivo"