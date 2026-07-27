Miguel Ríos se planta ante los abucheos en un concierto por denunciar lo que ocurre en Gaza: "Soy político porque estoy vivo"

"¿Cómo no voy a hacer política? Si soy político porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde votar y hablar en la vida", ha dicho el rockero de 82 años.

Miguel Ríos, a sus 82 años, se ha plantado en un concierto ante los abucheos cuando denunciaba lo que está ocurriendo en Gaza. Varios fans reaccionaron con pitos a sus palabras y uno de ellos, incluso, se atrevió a pedirle a la cara que no hiciera "politiqueo".

Ante esto, Miguel Ríos ha respondido que él es cantante, pero también es animal político, que va intrínseco. "¿Cómo no voy a hacer política? Si soy político porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde votar y hablar en la vida", ha dicho.

"Y yo he venido aquí a este escenario. Y tú sabías quien era yo, y si no lo sabía, ¿por qué has venido tío?", ha agregado el cantante, quien lucía una kufiya palestina.

Miguel Ríos reapareció así en los escenarios durante un concierto en el festival Starlite Occident tras recuperarse del accidente que le obligó a interrumpir temporalmente su gira.

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