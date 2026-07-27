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Bofetadas, puñetazos y rodillazos: investigan una agresión de varias menores a otra en Huelva difundida en redes sociales

Las consecuencias Difundir imágenes de la agresión y de las presuntas autoras puede constituir delitos contra la identidad moral, contra el honor y la propia imagen o de revelación de secretos.

Agresión a una menor en Moguer (Huelva)
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La Guardia Civil investiga una presunta agresión entre menores ocurrida en Moguer (Huelva) que ha sido difundida en redes sociales, en un vídeo en el que se ve cómo varias jóvenes, al parecer menores, insultan y golpean a una de ellas, mientras otra graba la escena.

"Estoy orgullosa de ti, tía, ¡estoy muy orgullosa!", anima una de las agresoras. "¿A que te sientes agustito?", pregunta otra. Todas las implicadas son menores de 12 años, que humillan a la víctima.

"A mi madre no la nombres y a mí tampoco, perra de mierda", amenaza una de ellas, mientras le pega varias bofetadas. Una compañera de la presunta agresora, le choca entonces los cinco. "Olé mi niña", alienta.

En otra parte del vídeo, se ve a la principal agresora agarrando del pelo a la víctima y exigiéndole que se disculpe: "Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro, y tú lo sabes".

Este suceso ha conmocionado a los vecinos. "Me parece supercruel, me ha dado mucha pena", declara una vecina a laSexta.

Denuncian la difusión de imágenes

Todas las presuntas autoras de estos hechos ya han sido identificadas. La familia de la menor agredida no solo ha denunciado la agresión física, sino también la difusión no consentida de estos vídeos que están por todo internet.

Asimismo, los familiares de las supuestas agresoras aseguran que también van a denunciar a las personas que siguen difundiéndolos e identificando públicamente a las menores.

La abogada Sara García explica a laSexta que difundir esta clase de contenido puede constituir delitos "contra la identidad moral, contra el honor y la propia imagen o de revelación de secretos".

Unos delitos que ya están en manos de la Fiscalía de Menores de Huelva y de la Guardia Civil, que busca el origen de la difusión.

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