Marc Giró, al escuchar a Ricardo Darín hablar de su mujer: "Cómo sois los argentinos, tenéis la palabra justa para que caigamos como moscas"

A pesar de que en 'Escenas de la vida conyugal' Ricardo Darín forma parte de una pareja que se está yendo a pique, en la vida real el amor no puede sonreírle más, algo que Marc Giró aplaude con efusividad en Cara al Show.

Ricardo Darín lleva diez años contando en la obra de teatro 'Escenas de la vida conyugal' la disolución de un matrimonio, en su vida real lleva 40 años con su mujer, Florencia Bas. Marc Giró no puede evitar pedir un aplauso para la pareja. "¡Viva el amor!", grita en el plató de Cara al Show.

"¿Cuál es el secreto?", quiere saber el presentador. "El secreto es ella", dice el actor sin dudar. Unas palabras que emocionan hasta lo más profundo a Marc. "Por favor. Los argentinos, cómo sois, de verdad. Es que el macho argentino siempre tiene la palabra justa para que caigamos como moscas", bromea el humorista.

Él, en el próximo mes de enero, cumplirá 70 años. "Eso hay que verlo, A ver si llego", comenta entre risas. Pero él todavía no se plantea lo de llegar a los 70. "Los 69 son totalmente distintos, porque uno tiene la salvedad de que no ha llegado a los 70 y cuando ve a alguien de esa edad dice: 'Pobre hombre'", asegura.

Además, no desaprovecha la oportunidad para hacer referencia a la postura sexual asociada a este número. "Estoy en mi plenitud. Estoy muy seis, estoy esperando un nueve", dice haciendo reír a Marc Giró, aunque al presentador no le vaya mucho esta práctica.

"A mí un 69 me ha parecido siempre incomodísimo, es un rollo patatero", afirma Marc, para después ponerse a hacer gestos. "No, si lo digo porque se supone que tenemos que ser graciosos. Es horrible y una falta de respeto por el otro", acaba reconociendo Darín que opina.

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