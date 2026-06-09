Ricardo Darín, sobre la ultraderecha y los feminicidios en Argentina: "¿Cómo puede haber energúmenos que estén amparados por otros aún peores?"

Ricardo Darín se pone serio para hablar en Cara al Show de la delicada situación que atraviesa argentina con la ultraderecha en el poder.

A raíz del estreno de la primera temporada de 'El eternauta', una prestigiosa revista de Estados Unidos calificó a Ricardo Darín como "el espejo moral de Argentina". Marc Giró le recuerda esa definición durante su entrevista en Cara al Show. El actor considera que la serie ha contribuido a impulsar "la argentinidad", una reflexión que el presentador aprovecha para preguntarle por la situación que atraviesa su país.

"Estamos con los pelos de punta con el movimiento 'ni una menos' y el terrible asesinato de Agostina Vega", admite Giró. Darín coincide en la gravedad del momento: "La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente los hombres, la ciudadanía y la humanidad pensemos cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados de otros que están peor de la cabeza".

El actor recuerda que Agostina fue secuestrada, violada, asesinada, descuartizada y enterrada, presuntamente por un hombre que ya había sido denunciado por violencia machista. "Y lo largaron, lo dejaron libre", lamenta. A su juicio, si quienes tenían la responsabilidad de actuar hubieran cumplido con su deber, "esa niña hoy estaría viva".

A partir de ahí, Darín amplía la reflexión: "¿Qué pasa con la violencia en el mundo, con la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?". El actor propone mirar también hacia el entorno más cercano y preguntarse si alguna vez se han detectado "alarmas" o señales de violencia dentro de los grupos de amigos; actitudes que a veces pueden parecer incluso graciosas, pero que, "capa sobre capa", terminan construyendo personalidades capaces de cometer atrocidades como la sufrida por la joven.

"El caso de Agostina Vega demuestra que negar la violencia machista, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte. Son antifeministas", sostiene Marc Giró. También recordó las palabras de Luciana Peker, periodista argentina que tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas. "Dijo que Argentina es un laboratorio. También lo dijeron las compañeras que recibieron el Goya: 'Venimos del futuro'". Para el presentador, se trata de una advertencia de que "nos puede pasar también aquí, si no está pasando ya en algunas comunidades".

Darín, por su parte, reclama "que no se naturalicen este tipo de cosas, como ha venido ocurriendo" y considera que "ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos". En su opinión, "las políticas y formas de ser de la ultraderecha tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a intentar taparlos, a hacer como que no existen".

La conversación deriva entonces hacia la política argentina. El actor reconoce que "no termina de entender" las políticas de Milei y define el momento actual como "un momento bisagra". "Tengo la sensación de que, al acercarse las próximas elecciones, vivimos un momento de reflexión profunda. Pero todo hay que decirlo: Milei ganó las elecciones, hubo mucha gente que lo votó. Ellos se amparan en que hay cierta realidad en términos económicos que les ayuda, pero yo no acabo de entender esos parámetros. Yo veo gente que la está pasando realmente muy mal", lamenta. Aun así, confía en la capacidad de recuperación del país gracias al carácter de sus ciudadanos: "Tenemos una gimnasia de crisis que está en nuestro ADN".

Antes de despedirse, Darín lamenta el clima de polarización que percibe tanto en Argentina como en otros lugares del mundo: "Es una pena que no encontremos un punto en común que permita el diálogo y la tolerancia, y no la intolerancia, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, y no solo en Argentina".

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