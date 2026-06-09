Ricardo Darín desvela lo que le ocurrió a Úrsula Corberó en la Casita de Bad Bunny: "Lo pasó fatal, porque está dando de mamar y..."

Marc Giró no pierde la oportunidad de recordar, en cualquier ocasión que se tercie, que estuvo en la Casita de Bad Bunny. Algo que le ha convertido en "hermano" de Úrsula Corberó, la nuera del invitado de hoy, Ricardo Darín. El actor desvela lo que le pasó allí a la joven.

Por si no os habíais enterado, porque Marc Giró ha sido muy discreto con el tema (obviamente, esto es ironía), el presentador de Cara al Show fue uno de los afortunados que pudo visitar la Casita de Bad Bunny en uno de sus conciertos en España, en concreto, en el de Barcelona.

Precisamente en Barcelona -aunque también visitará otras ciudades españolas- Ricardo Darín, el invitado de hoy del programa de laSexta, va a representar cinco únicas funciones de 'Escenas de la vida conyugal', una obra con la que lleva girando más de una década. Y precisamente también estuvo en la Casita de Bad Bunny la nuera del actor, Úrsula Corberó.

"Pobrecita, me contó que lo pasó fatal", comenta Darín. Úrsula ha sido madre recientemente y está en pleno periodo de lactancia materna, por eso, cuando estuvo en el concierto, tuvo un contratiempo. "Empezó a sentir 'pum, pum, pum'", describe Ricardo mientras hace un gesto con las manos para dar a entender que los pechos iban haciéndose cada vez más grandes.

Marc la entiende perfectamente, asegura. "Sin dar yo de mamar, también lo sentía. Había unos decibelios que todo lo que sea 'protuberántico' tuyo...", insinúa.

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