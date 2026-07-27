Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

El presidente Donald Trump saluda con la mano mientras se dirige al Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Los detalles "Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", declara el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y asegura que existen "posibilidades" de alcanzar un acuerdo.

"Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", ha declarado a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en ruta a un evento en Míchigan.

El mandatario asegura que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para dar espacio a las negociaciones, después de que Teherán se lo solicitara. "Nos pidieron muy amablemente: 'Por favor, paremos, reunámonos'", ha dicho Trump, aunque ha advertido que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan. La pausa en los ataques se produce después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompiera la tregua acordada en junio.

Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", dice Trump.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

Trump recurre a la IA para redoblar su amenaza contra Irán tras pausar los ataques ante el temor de agotar las municiones

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