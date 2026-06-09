La reflexión de Marc Giró frente a Ricardo Darín sobre la ultraderecha: "Negar la violencia machista, como hace el fascismo, acaba en muerte"

La visita de Ricardo Darín a Cara al Show deriva en una profunda conversación sobre la violencia machista, el asesinato de Agostina Vega y el clima político en Argentina. Una charla en la que Marc Giró lanza una contundente reflexión sobre la ultraderecha.

La visita de Ricardo Darín a Cara al Show deja uno de los momentos más contundentes de la temporada del programa de laSexta. La conversación, que comienza abordando el impacto internacional de 'El eternauta' y el momento que atraviesa Argentina, termina derivando hacia la violencia machista, el asesinato deAgostina Vega y el auge de los discursos de ultraderecha.

Marc Giró es especialmente rotundo al referirse al crimen de la joven argentina, un caso que ha conmocionado al país y ha reactivado las movilizaciones de 'Ni una menos'. Durante el programa, el presentador defiende que "el caso de Agostina Vega demuestra que negar la violencia machista, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte. Son antifeministas".

La reflexión llega después de que Darín analice el impacto social que ha provocado el asesinato. "Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente los hombres, la ciudadanía y la humanidad pensemos cómo puede ser que haya energúmenos que estén tan mal de la cabeza y que estén amparados de otros que están peor de la cabeza", comenta.

El actor recuerda que la joven fue secuestrada, violada, asesinada, descuartizada y enterrada presuntamente por un hombre que ya acumulaba denuncias por violencia de género. "Y lo largaron, lo dejaron libre", lamenta, antes de sostener que, si quienes debían actuar hubieran cumplido con su responsabilidad, "esa niña hoy estaría viva".

A partir de ese caso, Darín plantea una reflexión más amplia sobre la violencia contra las mujeres y el papel de los hombres frente a ella. "¿Qué pasa con la violencia en el mundo, con la violencia contra las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres, que no reaccionamos?". El intérprete se pregunta por qué siguen produciéndose crímenes de esta magnitud y reclama una mayor implicación colectiva para detectar comportamientos violentos antes de que sea demasiado tarde. En su opinión, muchas conductas que se normalizan en determinados entornos terminan construyendo perfiles capaces de cometer este tipo de atrocidades.

La conversación también sirve para abordar el clima político y social que vive Argentina. Giró recuerda las advertencias lanzadas por la periodista Luciana Peker, que definió el país como "un laboratorio", así como el mensaje que pronunciaron las actrices argentinas premiadas en los Goya: "Venimos del futuro". Para el presentador, son señales de alerta: esto puede estar pasando ya en España. "Nos puede pasar también aquí, si no está pasando ya en algunas comunidades", se teme.

Darín comparte parte de esa preocupación y pide "que no se naturalicen este tipo de cosas, como ha venido ocurriendo". "Las políticas y formas de ser de la ultraderecha tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a intentar taparlos, a hacer como que no existen", afirma el actor, quien también se muestra crítico con Javier Milei, aunque reconoce que el presidente llegó al poder respaldado por una parte importante de la ciudadanía.

Pese a las dificultades económicas y sociales que observa en su entorno, se muestra convencido de que Argentina volverá a salir adelante gracias a una capacidad de resistencia que, según dice, forma parte de su identidad colectiva: "Tenemos una gimnasia de crisis que está en nuestro ADN". Antes de concluir la entrevista, Darín lamenta la creciente polarización política y social que percibe tanto en Argentina como en otros países. A su juicio, la dificultad para encontrar espacios de diálogo y entendimiento se ha convertido en uno de los grandes problemas del presente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.