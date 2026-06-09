Ricardo Darín habla sobre su nueva faceta como abuelo con el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín: "Tenemos el reto del amor a distancia"

Ricardo Darín se sincera sobre una de las etapas más especiales de su vida durante su visita al programa de Marc Giró. El actor habla de su nieto Dante, fruto de la relación entre Chino Darín y Úrsula Corberó, y confiesa cómo vive la distancia.

La conversación entre Marc Giró y Ricardo Darín en Cara al Show entra en su recta final después de recorrer temas tan diversos como la segunda temporada de 'El Eternauta', la actualidad argentina, los asados, la cercanía de sus 70 años o la ya famosa Casita de Bad Bunny. Sin embargo, antes de despedirse, el actor argentino comparte uno de los aspectos más personales de su presente: su reciente estreno como abuelo.

Darín muestra orgullo al ver una fotografía en la que aparecen su nieto Dante y su nuera, Úrsula Corberó. El intérprete explica que ha aprovechado una jornada de asueto antes de volver a una de sus ocupaciones favoritas. "Hoy tuve un día de descanso y ya mañana retomo mis tareas como abuelo", comenta con una sonrisa.

Aunque estuvo en Barcelona cuando nació el pequeño, reconoce que los primeros días vivió la experiencia con cierta cautela. La fragilidad de un recién nacido le imponía respeto hasta el punto de no atreverse a sostenerlo en brazos. Con el paso de los meses, esa sensación ha desaparecido por completo. Ahora, con cuatro meses, asegura que está "tan robusto" que todos aquellos temores han quedado atrás.

La llegada de Dante también le ha llevado a reflexionar sobre cómo afronta esta nueva etapa familiar. El actor considera que "casi con total seguridad" ejercerá de abuelo de una manera distinta a como vivió la paternidad. Sin embargo, reconoce que existe una dificultad añadida derivada de la distancia geográfica. "Florencia y yo tenemos el reto de tener este amor a distancia", señala.

Para Marc Giró, esa circunstancia tiene incluso una parte positiva, ya que convierte cada encuentro en un momento especialmente emocionante. Además, está convencido de que, cuando crezca, Dante será plenamente consciente de quién es su abuelo. "Te va a pedir todo y más", le advierte entre risas.

A continuación, el presentador aprovecha para lanzar un mensaje que llevaba tiempo queriendo hacer llegar a Úrsula Corberó. Giró recuerda que, cuando el programa se emitía en otra cadena y en otra lengua, ambos fueron reconocidos con un Premio Ondas. Fue precisamente entonces cuando la actriz visitó el espacio por primera vez. Desde aquel momento han transcurrido cuatro años sin que se haya producido un nuevo reencuentro televisivo.

"Dile de mi parte que a ver qué pasa. Porque ahora estamos unidas ya, como hermanas casi, no solo por el Ondas, sino también por la puta Casita del Bad Bunny", comenta, evocando la coincidencia de ambos en esa exclusiva zona durante el concierto del artista puertorriqueño.

Finalmente, Giró lleva la broma al extremo y revela, entre carcajadas, el supuesto motivo de la entrevista. "No te lo quería decir, pero te he invitado para que vayas a Úrsula a decirle esto. Perdóname, pero me importa un pito 'El Eternauta', Argentina, la ultraderecha... no sé quién eres. ¿Quién coño es este señor?", remata el presentador en tono humorístico.

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