Trabajo a contrarreloj para extinguir los incendios: "preocupa" el pantano de San Juan (Madrid) y "mejora" el escenario en Ávila

Los detalles El centro de España sigue ardiendo con focos sin estabilizar en Madrid, Ávila y Toledo, mientras mejora el incendio de Castellón. Las siguientes horas son determinantes en los trabajos de extinción antes de que llegue una nueva ola de calor. Interior ha autorizado el realojo de 9 de los 11 municipios de Toledo desalojados.

El centro de España enfrenta graves incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, con más de 170.000 personas afectadas entre confinados y desalojados. En Ávila, el fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas, siendo el más devastador registrado en el país. En Madrid, 28.000 hectáreas han sido quemadas, y en Toledo, la situación mejora, permitiendo el realojo de algunas localidades. En Castellón, el incendio ha quemado 8.500 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas son favorables. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido las labores de cosecha en las áreas afectadas debido al riesgo significativo que representan.

El centro de España continúa ardiendo con focos sin estabilizar en Madrid, Ávila y Toledo, a la vez que se aproxima una nueva ola de calor y a la espera de que mejore el incendio de Castellón.

Entre estos cuatro focos, los principales activos en España, hay más de 170.000 afectados entre confinados y desalojados en todo el país. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comunidad de Madrid son 35.000 las personas desalojadas y 22.000 las confinadas; mientras que en Ávila son unas 26.000 desalojadas y casi 9.000 confinadas.

Las últimas localidades en las que se ha ordenado el confinamiento han sido Las Navas del Marqués (Ávila), con alrededor de 5.700 vecinos, y la de Santa María de la Alameda (Madrid), con cerca de 1.600 habitantes censados.

El de Ávila es el fuego más devastador de todos los registrados históricamente en el país al haber calcinado más de 50.000 hectáreas. A esta superficie quemada hay que sumar las 28.000 de Madrid, las 2.000 en Toledo y las 8.500 de Vall d'Uixó, en Castellón: un total de alrededor de 89.000 hectáreas por el momento.

Para el centro de España, Marlaska ha suspendido este lunes las labores de cosecha que impliquen el uso de maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo mientras dure el periodo de emergencia por los incendios.

El Gobierno ha tomado esta medida al entender que "la realización de labores de cosecha mediante maquinaria agrícola en las zonas afectadas constituye un factor de riesgo significativo", especialmente con "condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables" debido a las altas temperaturas y la baja humedad relativa, según ha informado el Ministerio del Interior.

Leve mejoría en Ávila

El incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, ha cumplido cinco días con cerca de 40.000 personas afectadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha mostrado este lunes "cierto optimismo", aunque ha avisado de que el fuego no está controlado.

El director técnico de extinción del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), José Luis Gutiérrez, se ha pronunciado en la misma línea, afirmando que la situación es "bastante más favorable de lo que era".

Se ha manifestado que, durante la jornada, se están centrando las tareas de extinción en sectores prioritarios como Mijares y Gavilanes; en Casillas, Sotillo de la Adrada y Casavieja y en el sector este, en el embalse de San Juan y Cebreros, donde se localiza el incendio que viene desde Madrid.

Preocupación en el pantano de San Juan

Los incendios de la Comunidad de Madrid han disminuido en su avance durante las últimas horas y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más peligroso situado al norte del pantano de San Juan.

En este sentido, Marlaska ha reconocido que "preocupa mucho" su evolución. En su comparecencia ante los medios después de la reunión del Cecod en la localidad de Navaluenga, ha indicado que queda un "trabajo importante" toda la noche, ya que el martes está prevista la llegada de viento fuerte del sur, que podría hacer "mucho más complejo" el control del fuego.

El incendio ha calcinado ya 28.000 hectáreas y aglutina 300 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos y agentes forestales, así como 50 vehículos terrestres y ocho medios aéreos de la región madrileña.

Son 13 localidades evacuadas y 5 confinadas en la Comunidad de Madrid, la más castigada, de acuerdo con la última actualización facilitada por el Ministerio del Interior.

Realojos en Toledo

Otra situación es la que se vive en Toledo, donde la evolución de los incendios es favorable, lo que ha provocado que la Junta de la comunidad estudie rebajar el nivel de emergencia al número 2.

Más de 6.000 personas habían sido evacuadas, pero por la noche Interior ha autorizado el realojo de nueve de los 11 municipios desalojados de la provincia, tras la solicitud del gobierno regional.

Estas localidades son Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán. Por otra parte, la evacuación de La Iglesuela del Tiétar y Sartajada se mantiene.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado estar "esperanzado" con el objetivo de que el fuego no avance a través del valle del Tiétar, por un lado, y por la localidad toledana de Almorox, por el otro, hacia la provincia castellanomanchega.

Sin embargo, ha lamentado que "los destrozos van a ser increíbles" como consecuencia de ambos incendios y ha recordado que la prioridad es "salvar vidas, por muy doloroso que sea ver que se nos quema el monte".

Optimismo moderado en Castellón

El incendio de Vall d'Uixó, en su tercer día activo, ya no está fuera de la capacidad de extinción. A lo largo de la jornada ha seguido su avance, llegando a quemar 8.500 hectáreas, pero la buena noticia ha sido la vuelta a sus casas de 6.000 vecinos.

El director operativo del PMA, Raúl Gil, se ha mostrado "moderadamente optimista" sobre las tareas de extinción, debido a las buenas perspectivas meteorológicas "con viento de terral, de poniente, bastante suave, que nos van a permitir trabajar".

Otros incendios en Zamora y Huelva

En Zamora, el incendio forestal declarado hace cinco días en Rábano de Aliste, posiblemente debido a una cosechadora, ha quedado controlado tras quemar unas 168 hectáreas de superficie arbolada.

La preocupación en la zona se traslada ahora a otro fuego que se ha iniciado en Portugal, cerca de la frontera y de la localidad zamorana de Riomanzanas. Guadalajara.

Por otro lado, en la provincia de Huelva, el Plan Infoca mantendrá un dispositivo en tierra durante toda la noche en el incendio forestal que afecta a una masa de pinares de Lepe. El fuego ha obligado a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, aunque ha quedado estabilizado.

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