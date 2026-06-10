La broma de Marc Giró a Ricardo Darín: "Solo te he traído para que le digas a Úrsula Corberó que venga al programa. Me importa un pito el resto"

La entrevista de Marc Giró a Ricardo Darín en Cara al Show llega a su final y el presentador no puede contenerse. Quiere que le diga algo a Úrsula Corberó de su parte.

Después de haber hablado de su obra de teatro, la segunda temporada de 'El Eternauta', Milei, Argentina, los asados, sus casi 70 años y la Casita de Bad Bunny, la entrevista de Marc Giró a Ricardo Darín está llegando a su final y el presentador de Cara al Show ya no puede contenerse. Necesita que le traslade un mensaje a alguien muy importante para él.

Pero antes, le saca una fotografía de su nieto Dante y su nuera, Úrsula Corberó. "Hoy tuve un día de descanso y ya mañana retomo mis tareas como abuelo", cuenta. Un rol que ejerce por primera vez, aunque estuvo en Barcelona cuando nació, pero lo veía tan frágil que no se atrevía siquiera a cogerlo.

Ahora, con cuatro meses está "tan robusto" que se le han ido todos los miedos. Admite que "casi con total seguridad" será un abuelo diferente a cómo fue como padre. "Pero también es cierto, todo hay que decirlo, que Florencia y yo tenemos el reto de tener este amor a distancia", afirma.

Marc Giró cree que eso es buenísimo porque los reencuentros son emocionantes, y más cuando descubra que su abuelo es ni más ni menos que el gran Ricardo Darín. "Te va a pedir todo y más", le advierte el presentador.

Ahora sí, Giró saca el tema que estaba esperando a relucir: "Cuando emitíamos este programa en otro canal y en otro idioma ganamos un Ondas. Entonces, también lo ganó tu nuera, Úrsula Corberó", recuerda. Ahí fue cuando la invitaron por primera vez. Pero han pasado cuatro años y ella no ha aparecido por allí.

"Dile de mi parte que a ver qué pasa. Porque ahora estamos unidas ya, como hermanas casi, no solo por el Ondas, sino también por la puta Casita del Bad Bunny", afirma, rememorando además que ambos estuvieron en ese espacio VIP durante el concierto.

Marc se calienta y estalla al fin: "No te lo quería decir, pero te he invitado para que vayas a Úrsula a decirle esto. Perdóname, pero me importa un pito 'El Eternauta', Argentina, la ultraderecha... no sé quién eres. ¿Quién coño es este señor?", bromea Giró.

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