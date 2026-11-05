La entrevista completa de Marc Giró a Manuel Jabois en Cara al Show: "Las grandes crónicas salen de tiempos de tempestades"

El periodista y escritor Manuel Jabois visita el plató de Cara al Show para hablar de desinformación, dar su pronóstico para el 29N y desvelar la historia familiar que se esconde tras su nueva novela, 'La víspera'.

Con la Muñeira de Chantada a pleno volumen, maravillosamente interpretada por la Giró's Boy Band, Manuel Jabois entra en el plató de Cara al Show. El periodista y escritor visita el programa de laSexta para presentar su nueva novela, 'La víspera', y conversar con Marc Giró sobre otros asuntos de actualidad, como la desinformación y los bulos, sin olvidar algunas anécdotas y confesiones de su vida personal.

El presentador no tarda ni un minuto en demostrarle su admiración. Jabois no tiene WhatsApp, y no parece echarlo de menos. Una libertad que Giró envidia, aunque él, por lo que cuenta, se limite a responder a los mensajes con 'stickers'. El escritor explica por qué decidió prescindir de la aplicación: "Estaba escribiendo mis mejores piezas por WhatsApp". El columnista reconoce que "desarrollaba teorías alambicadas y hacía análisis políticos", pero acabó dándose cuenta de que estaba "perdiendo muchísimo tiempo" y de que las columnas de opinión que escribía en El País consistían en "copiar y pegar WhatsApps".

Sobre 'La víspera'

Su nueva novela, titulada 'La víspera', fue el primer libro en ser recomendado en el club de lectura de Cara al Show. Lo protagoniza, según el propio Jabois, una madre gallega que "no sabe sentarse físicamente". Una característica que, según desvela el escritor, tiene su origen en alguien muy cercano: su propio abuelo. "La única vez que lo vimos sentarse a descansar le dio un ictus", cuenta. Mientras su abuelo se debatía entre la vida y la muerte, Jabois se preparaba para convertirse en padre, ya que su pareja se había puesto de parto.

"En el hospital provincial de Pontevedra, en una planta mi abuelo estaba en coma y en otra, mi pareja estaba pariendo. Aquello siempre me produjo una impresión muy transparente en lo que tiene que ver con la vida y la muerte", relata.

Eso sí, Jabois aclara que la protagonista no tiene demasiado que ver con su abuelo, más allá de ese carácter incansable.

La retranca, en peligro

"Una familia sin secretos es un coñazo, conviene tener cadáveres en el sótano", comenta Jabois al hablar de su obra. Una afirmación que enseguida se ve obligado a matizar, porque está hablando en sentido metafórico. Y es que el escritor parece haberse acostumbrado a tener que aclarar cuándo sus palabras no deben interpretarse literalmente.

El columnista de El País reconoce que a veces siente "la tentación de dejar de usar el sarcasmo y la retranca" en sus artículos porque, "se está diluyendo la ironía y el doble sentido". Una situación que, además, puede volverse en su contra cuando otros utilizan sus propias frases para atacarle.

"Como hay cierta gente que entiende todo de forma lineal básica y simple y hay que darle la papilla y sin hacer literatura sin ningún tipo de ironía, tienes problemas. Pero bienvenidos sean los problemas siempre que no renuncies a tu forma de escribir y de ver la vida", sentencia, arrancando el aplauso del público en plató.

Su lado más personal: de su reciente boda al local de intercambio de parejas

La conversación también deja espacio para las confesiones más personales. Jabois habla de su reciente boda, celebrada hace apenas un par de días, y recuerda la víspera del gran día, cuando todavía no estaba claro si habría finalmente un 'sí, quiero'.

Pero hay más. Tras hablar de los 'preliminares' en el aspecto sexual y recordar a Umberto Eco, el escritor comparte una divertida anécdota de Nochevieja, cuando terminó en un local de intercambio de parejas en Maspalomas convencido de que entraba en un bar convencional. Una equivocación que, lejos de convertirse en un problema, acabó siendo una experiencia de lo más peculiar.

"No nos pareció mal y bueno, tenemos alma de exploradores", comenta. Marc Giró escucha la historia con genuino interés y reconoce que nunca ha estado en un establecimiento de este tipo. Eso sí, hay otros terrenos sobre los que puede explayarse: "De las saunas y del 'cruising' te puedo hablar todo lo que quieras".

El escritor también revela uno de sus grandes métodos para enfrentarse a la escritura: procrastinar. Jabois defiende perder el tiempo con todo tipo de ocupaciones antes que sentarse a escribir, una estrategia que, según explica, incluso le convierte en una persona más disponible para los demás: "Pierdo mucho el tiempo con pasiones inútiles y haciendo recados. Por no escribir soy el mejor amigo del mundo".

Sobre las elecciones generales y la desinformación

A petición de Marc Giró, el periodista se atreve a pronosticar qué puede ocurrir en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Antes, eso sí, deja clara su impresión sobre el momento político que atraviesa España, que considera "muy excitante periodísticamente". Aunque esa efervescencia también tiene una lectura menos positiva: "Generalmente, cuando los periodistas vemos el país digno de ser contado suele ser que no está yendo muy allá", advierte. Para Jabois, "las grandes crónicas salen de tiempos de tempestades y estamos en tiempos previos a las tempestades".

A partir de las encuestas, el escritor contempla como probable un Gobierno del PP con Vox, aunque no descarta que las cosas den un giro inesperado. "También es probable que Feijóo, en un ataque loquísimo de dignidad, diga 'hasta aquí hemos llegado: no os vamos a dar el CNI, Justicia o Defensa' y haya que repetir elecciones", lanza, dejando ojiplático a Marc Giró.

La conversación se adentra después en uno de los problemas que más preocupan al periodista: la desinformación y la facilidad con la que determinados discursos terminan calando entre la población. "Hay gente que ha empezado a creerse muchas cosas porque le venía muy bien. Cuando te metes a creer mentiras, al principio lo haces por interés ideológico, pero al final lo haces por vicio".

A Jabois le sorprende especialmente que este fenómeno no afecte únicamente a personas sin criterio, sino también a quienes antes reflexionaban antes de dar algo por cierto. Según explica, "esto tiene que ver con gente cuerda y sensata que antes le daba tres vueltas a las cosas, pero ahora ya no le da ninguna".

El escritor recurre al concepto de "pereza intelectual" para explicar por qué algunos bulos encuentran un terreno tan fértil. Y pone el foco en el agotamiento cotidiano, que deja poco margen para cuestionar los mensajes que llegan a través de las redes o los teléfonos móviles.

"Hay gente que trabaja 12, 13 y 14 horas, que tiene que sostener una familia, que tiene que viajar para trabajar, que llega a casa derrotada, cansada, muerta, y le llega un 'mensaje papilla' de 'los inmigrantes no pueden venir porque nos están quitando el trabajo y las casas' y dice 'bueno, vale, pues es así'", reflexiona.

¿La solución? Jabois plantea una medida sencilla: "Que las jornadas laborales tengan menos horas".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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