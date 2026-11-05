Manuel Jabois, sobre sus columnas de opinión: "Tengo la tentación de dejar de usar la retranca para que no utilicen esas frases en mi contra"

¿Hay espacio en la sociedad española actual para la ironía y el sarcasmo? Manuel Jabois reflexiona sobre ello en Cara al Show con Marc Giró y confiesa que él se resiste a abandonar su retranca, a pesar de que la tentación sea fuerte.

Manuel Jabois presenta en Cara al Show su nuevo libro, titulado 'La víspera', ligeramente inspirado en una historia familiar que le impactó sobremanera. "Una familia sin secretos es un coñazo, conviene tener cadáveres en el sótano", comenta ante Marc Giró acerca de su obra... para después precisar que está hablando de forma metafórica.

En los últimos tiempos, ve necesario dejar claro que en ocasiones no habla de manera literal y Marc Giró no puede más que darle la razón en su reflexión. "Últimamente, en España, las metáforas se están diluyendo. Es una de las manías del fascismo: cargarse la metáfora, adiós a la ironía y a la simbología. Todo tiene que ser literalmente facha", comenta el presentador.

El escritor recuerda que, además de publicar novelas, también es columnista en El País, y admite que últimamente tiene "la tentación de dejar de usar el sarcasmo y la retranca" en sus columnas porque, "se está diluyendo, efectivamente, la ironía y el doble sentido" e incluso llegan a utilizar sus propias frases en su contra. A veces incluso piensa en añadir "un asterisco o un emoticono para aclarar que es broma". "Pero voy a aguantar", anuncia, a pesar de que le "caen muchos jaleos en redes".

"Como hay cierta gente que entiende todo de forma lineal básica y simple y hay que darle la papilla y sin hacer literatura sin ningún tipo de ironía, tienes problemas. Pero bienvenidos sean los problemas siempre que no renuncies a tu forma de escribir y de ver la vida", sentencia, provocando el aplauso del público en plató.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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