Blindar el descanso de los controladores, cerrar los maleteros de los trenes o reforzar la plantilla: las nuevas medidas de seguridad ferroviaria

Los detalles La primera línea en la que se empezará a trabajar es el trayecto Madrid-Sevilla, para el que se prevé recuperar la circulación en un plazo máximo de diez días naturales, aunque esto depende de una autorización judicial.

El Gobierno ha presentado un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad tras las tragedias de Urda y Adamuz, según el ministro de Transportes, Óscar Puente. Este incluye cambios en los protocolos de los centros de control, nuevas tecnologías, refuerzo de plantillas y medidas contra la fatiga laboral. Se prevé reabrir la línea Madrid-Sevilla en diez días, con frecuencia reducida y revisión de seguridad. Habrá mejoras tecnológicas y doble verificación humana en los centros de control. Además, se implementarán compartimentos cerrados para equipaje y un régimen de ayudas para las víctimas. También se regularán los precios de servicios en emergencias.

El Gobierno ha anunciado este martes un plan extraordinario para reforzar la seguridad de la alta velocidad, con el objetivo de que no se repitan tragedias como las de Urda o Adamuz en el futuro, según ha indicado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Entre las medidas que incluye el paquete se encuentran cambios en los protocolos de actuación de los centros de control, nuevas herramientas tecnológicas, un refuerzo de las plantillas y medidas para reducir la fatiga de los trabajadores.

Una de las primeras actuaciones afectará a la línea siniestrada en Urda, es decir, el trayecto Madrid-Sevilla. La previsión del Ejecutivo es recuperar la circulación en un plazo máximo de diez días naturales, aunque el ministro ha subrayado que dependen de la autorización judicial para comenzar los trabajos de reconstrucción. Además, aunque los daños afectan a algo más de 40 metros de vía, se intervendrá en un entorno de unos 400 metros por prudencia.

Cuando se reabra la línea, lo hará con una frecuencia temporalmente reducida hasta completar el despliegue del sistema ERTMS y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Habrá menos trenes y horarios, pero Transportes intentará mantener el número de plazas mediante composiciones dobles.

Mejoras tecnológicas y doble verificación humana

Uno de los cambios más relevantes afectará a los centros de control, que han ocupado gran parte del debate sobre la tragedia de Urda, con críticas como la falta de personal o la responsabilidad que puede llegar a acarrear un solo trabajador. A partir de ahora, cuando no se disponga de la asistencia de los sistemas de bloqueo automático como el LZB, las decisiones deberán contar con una segunda validación humana, es decir, al menos dos controladores tendrán que intervenir a la hora de confirmar una actuación en cuanto a la circulación de los trenes.

A esta medida se sumará el desarrollo de un nuevo software que incorporará alertas automáticas, libros electrónicos de telefonemas y mecanismos de validación. También se mejorará la presentación visual de la información para facilitar la identificación de la posición de los trenes y del estado de las vías. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria revisará, además, la normativa y los procedimientos de actuación.

El plan contempla asimismo la incorporación de un agente de inteligencia artificial integrado en un gemelo digital de la red ferroviaria. Esta herramienta se encargará de supervisar el funcionamiento del sistema, anticipar posibles escenarios y detectar anomalías, además de monitorizar las conversaciones entre maquinistas y controladores para facilitar su trabajo y reducir la posibilidad de errores.

Más trabajadores con más descansos

Otra de las medidas anunciadas pasa por reforzar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los controladores, siguiendo la línea de los acuerdos alcanzados con los sindicatos. También se intentará que el personal esté cada vez más formado, por lo que se darán cursos, mentorías y formaciones continuas para los distintos puestos de trabajo.

Además, el paquete atiende también a las necesidades de descanso de los trabajadores, buscando evitar situaciones de fatiga o saturación. Los protocolos de control de fatiga ya existían y se aplicaban sólo a los maquinistas. Ahora, esto se extenderá a otros perfiles considerados críticos para la seguridad ferroviaria, como el personal encargado de la seguridad en las obras. El objetivo es que los trabajadores que desempeñan funciones esenciales cuenten con periodos de descanso adecuados a las responsabilidades que asumen.

Maleteros cerrados para evitar que el equipaje sea un peligro

A falta de un estudio técnico con expertos independientes que analizarán distintas medidas de seguridad pasiva, también se implementarán cambios en el espacio dentro de los propios trenes. Concretamente, la organización del equipaje pasará a ser similar al de los trenes, en compartimentos cerrados. Puente ha explicado que el objetivo es evitar que las maletas puedan salir despedidas durante un frenazo o un impacto y convertirse en un peligro para los pasajeros.

"Estamos tomando ideas de los sistemas de seguridad que rigen en el ámbito aéreo para evitar que las maletas, en caso de accidente, se conviertan en auténticos misiles", ha señalado el ministro.

Ayudas para las víctimas y regulación del trasporte alternativo

El paquete anunciado por el Ejecutivo no se limita a las medidas de seguridad. El Consejo de Ministros también ha aprobado un régimen extraordinario de ayudas directas para las víctimas del accidente y sus familiares, con una dotación global de 30 millones de euros, además de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil. En caso de fallecimiento, se contemplan 72.121,46 euros de ayuda directa y otros 72.121,46 euros en concepto de anticipo. Para las personas heridas, las cuantías oscilarán entre los 2.400 y los 84.141 euros, con anticipos de la misma cantidad.

También se ha previsto una protección especial para las bajas laborales derivadas del accidente, que tendrán la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos. Además, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno habilitarán oficinas de atención integral y podrán prestar asistencia a domicilio a quienes no puedan desplazarse.

Por último, el Ejecutivo ha anunciado un mecanismo para limitar los precios de productos y servicios durante situaciones de emergencia. La medida pretende evitar incrementos abusivos como los que se han registrado en los transportes alternativos mientras permanece interrumpida la circulación ferroviaria.

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