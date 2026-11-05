La entrevista completa de Gabriel Rufián con Marc Giró tras fracasar su idea de unir a la izquierda: "Estoy jodido, pensaba que se podría"

"Estoy jodido de cojones", confiesa Gabriel Rufián a Marc Giró tras no haber unido a la izquierda. El político de ERC asegura que se ha debido a "rencores" entre partidos y desvela cómo fueron sus negociaciones para evitar un gobierno de PP y Vox.

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show al político mejor valorado según la mayoría de los estudios de opinión: el diputado y portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Nada más llegar al plató, el político catalán confiesa que están siendo "días chungos" después de no haber podido sacar adelante su proyecto de unir a toda la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Estoy jodido, pensaba que se podría hacer"

"Te tendría que decir que estoy muy bien, pero estoy jodido de cojones", asegura el político de ERC a Marc Giró, que le pregunta cómo lleva ser "el político mejor valorado". "Eso no vale para nada, creo que la sensacion de desilusión es terrible y me hago cargo", asegura Rufián, que confiesa que lleva "una mochila encima bastante bestia" que le "está costando mucho darle la vuelta".

"Me dicen todo el rato que no lo diga, que sea positivo, pero sería un marciano y una farsa si dijera que no me ha jodido porque yo creía que se iba a poder hacer y no se ha podido", confiesa Rufián.

"Una familia, una casa, y quien quiera más, que pague impuestos

"Hay que obligar al PSOE, si no no lo hace, el ejemplo es la vivienda", asegura Gabriel Rufián, que denuncia que "si el pan hubiera subido como la vivienda hoy en día costaría 13 pavos": "Hay que frenar la especulación".

PP y Vox, maldad absoluta

"A Maricarmen, le han acelerado su muerte por el desahucio", afirma Gabriel Rufián, que critica a PP y Vox: "Nos enfrentamos a la maldad más absoluta, tenemos una derecha y extrema derecha, que la llamaron actriz".

Critica a los que acusan a Sánchez de "ilegítimo"

"Lo que pasa con una parte del poder judicial, mediático, digital y político es un golpe de Estado que ya no hace falta a Tejero", asegura Rufián, que recuerda que van a "por la mujer y hermano" de Sánchez "cuando todo el mundo sabe es falso".

Le pegaron en su primer trabajo

Gabriel Rufián asegura que "viene de la mierda" y recuerda alguno de sus trabajos antes de estar en política: desde pegarle "un compañero que estaba 'grillao'" a un jefe que le "bajó el sueldo con un boli de 1.000 euros".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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