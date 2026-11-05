La razón por la que Manuel Jabois no tiene WhatsApp: "Las columnas de opinión que escribía consistían en copiar y pegar mis mensajes"

Manuel Jabois vive más tranquilo desde octubre de 2020 y la razón es simple: ese fue el mes en el que desinstaló WhatsApp de su móvil. Así se lo cuenta a Marc Giró en Cara al Show.

La Giró's Boy Band toca la Muñeira de Chantada mientras Manuel Jabois, uno de los invitados de hoy de Cara al Show, entra en el plató. El periodista y escritor acude al programa de Marc Giró en laSexta para presentar su nuevo libro, 'La víspera' y conversar con el 'showman' en persona. Algo que suele hacer a menudo, ya que se ha desinstalado WhatsApp.

Marc se siente inspirado por esta rotunda decisión y quiere saber si verdaderamente se puede vivir sin esta app de mensajería instantánea tan popular. Y sí que se puede. Vaya que si se puede.

Jabois se dio de baja en octubre de 2020. "Estaba escribiendo mis mejores piezas por WhatsApp", comenta a modo de explicación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a través de este medio, su "público era muy querido, pero muy reducido".

El periodista formaba parte de numerosos grupos y escribía sin parar a todas horas miles de caracteres. Incluso reconoce que "desarrollaba teorías alambicadas y hacía análisis políticos". Pero el final llegó con una revelación: "Me di cuenta de que las columnas de opinión que escribía en El País consistían en copiar y pegar WhatsApps que yo escribía a gente".

De hecho, discutiendo con una de estas personas con las que se ponía en contacto a través de la app, terminó por decirle que le respondería al día siguiente, con su columna en el periódico. "Estaba perdiendo muchísimo tiempo", añade.

Además, le generaba "mucho estrés y mucha ansiedad" el no poder contestar. Ahora, ha aprendido a quitarse esa presión.

Marc no sabe de qué le está hablando, entre otras cosas, porque el presentador solo responde con stickers.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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