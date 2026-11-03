VÍDEO | El anuncio completo de dimisión de Óscar Puente: "Un ministro no puede continuar con dos accidentes"

Los detalles El ministro ha anunciado su renuncia tras una comparecencia de más de cuatro horas por el accidente de Urda.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo, durante una comparecencia en el Congreso donde recibió críticas del PP y Vox. La renuncia fue solicitada por todos los grupos, excepto el PSOE y Bildu. Puente también renunció a participar en las elecciones generales del 29 de noviembre, explicando que decidió dimitir tras conocer el accidente, ya que "un ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año". Consideró su dimisión una cuestión de "dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas". Durante su intervención, defendió su gestión y la inversión en infraestructuras ferroviarias, sugiriendo revisar el modelo ferroviario español.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), al final de una comparecencia de más cuatro horas en el Congreso, en la que ha recibido duros reproches del PP y Vox y en la que todos los grupos, excepto el PSOE y Bildu, le han pedido que dejara el cargo.

Puente, que también ha anunciado su renuncia a formar parte de las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha explicado que tomó la decisión de dimitir en cuanto tuvo conocimiento del accidente, "porque un ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", ha dicho en alusión al siniestro de Adamuz (Córdoba) del pasado enero y al de Urda del 28 de octubre.

Tras señalar que su marcha es una cuestión "de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas", ha destacado también que esta decisión "pretende estar a la altura" del PSOE.

"Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas", ha dicho Puente.

Durante su comparecencia, ha defendido su gestión del accidente y la inversión de los últimos años en infraestructuras ferroviarias, ha recordado que no es "fan" de la liberalización y ha admitido que "se debería revisar el modelo ferroviario español".

También ha defendido que no hay nadie en la cúpula directiva de Adif "que no cuente con preparación más que sobrada y con experiencia más que contrastada para ocupar el puesto que ocupan" y ha asegurado que no ha existido ninguna directriz para minimizar los retrasos de los trenes en detrimento de la seguridad en la alta velocidad ferroviaria.

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