El estadounidense JD Vance echa la culpa de la derrota republicana a la guerra de Irán: "Es la razón por la que perdimos"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una imagen de archivo.

¿Por qué es importante? El vicepresidente de Estados Unidos menciona además otros tres motivos por los que muchos republicanos se habrían pasado al bando demócrata en las 'midterms': el alto coste de la vida, las relaciones con Israel y las políticas de "America first".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señaló este miércoles el descontento por la impopular guerra contra Irán lanzada por el presidente Donald Trump como la principal causa de la derrota republicana en las elecciones legislativas, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso. "La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una publicación en X.

El número dos de Trump, entre los pocos políticos de la esfera del mandatario que no compartió su entusiasmo por el conflicto, advirtió que aunque sus compañeros de de partido quieran "defender que valió la pena perder el Senado" durante los próximos seis años, "todo el mundo" sabe el motivo del fracaso en las urnas.

Vance sostiene que las encuestas de un consultor político ya anticipaban una derrota republicana, por 13 puntos, y que detectaban un importante trasvase de votantes de Trump hacia los demócratas.

Por tanto, el principal problema del Partido Republicano no fue la participación electoral, sino la pérdida de apoyos entre un electorado descontento con las políticas republicanas.

El vicepresidente señala cuatro motivos principales detrás de ese descontento: el rechazo a la guerra, la preocupación por el coste de la vida y la inflación, la defensa de la política de "Estados Unidos primero" y el desacuerdo con la relación del país con Israel. "Nuestros votantes acudieron a votar. Y las cuatro razones anteriores explican por qué muchos de ellos votaron a los demócratas", ha escrito.

Otras propuestas insuficientes

En su análisis, Vance también apunta a que el mensaje económico de los republicanos no fue suficientemente contundente durante la campaña. Sin embargo, considera que la guerra ha sido el factor determinante del castigo electoral.

El vicepresidente también ha cuestionado que la solución a la derrota pase por modificar la política migratoria o conceder una amnistía a los inmigrantes en situación irregular, asumiendo que políticas como el refuerzo del ICE podrían haber influido en los comicios.

Pero más allá de eso, insiste, cualquier debate sobre el futuro del Partido Republicano debe comenzar por reconocer el rechazo a la guerra. "Cualquier conversación honesta sobre el rumbo que debemos tomar a partir de ahora tiene que empezar por ahí", ha dicho.

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