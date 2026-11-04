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Elecciones 'midterms' en directo | Los demócratas se hacen con el control del Congreso con un Trump que amenaza con el veto continuo
El Partido Demócrata arrasa al Republicano de Trump en las elecciones de mitad de mandato. El voto de castigo ha sido clave en un proceso electoral que apunta a que los demócratas tengan el control de las dos cámaras.
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Hakeem Jeffries (Demócrata): "EEUU clama por un cambio transformador"
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Trump felicita a los demócratas: "Han hecho un buen trabajo"
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Trump tirará de veto para gobernar los dos años que le quedan, con el Congreso y el Senado en manos de los demócratas
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Los demócratas logran el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump
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Mr. Veto ha hablado: Trump carga contra Greg Abbott (Texas) por salirse del carril republicano
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Los demócratas apuntan al control total del Congreso en un voto de castigo a Donald Trump
Hakeem Jeffries (Demócrata): "EEUU clama por un cambio transformador"
El líder de la hasta ahora minoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, ha calificado los resultados de las 'midterms', aún pendientes de cerrarse, como una señal clara de que los estadounidenses "claman por un cambio transformador". En declaraciones desde Washington, Jeffries se ha dirigido a los votantes, a los que ha asegurado estar escuchando, viendo y sintiendo, y a los que ha prometido "mejorar sus vidas". "Agradezco al pueblo estadunidense la confianza que han depositado en nosotros. Trabajaremos arduamente para lograr el cambio profundo que merecen", ha señalado.
Trump felicita a los demócratas: "Han hecho un buen trabajo"
Pese a sus continuos comentarios publicados en las redes sociales, Donald Trump ha intervenido en la cadena Fox News para reaccionar ante lo que se prevé que serán los resultados de las 'midterms', una histórica derrota para los republicanos. "Han hecho un buen trabajo", ha señalado Trump, durante una conversación con el presentador de la cadena Bret Baier, a quien ha explicado que se percibe un "ambiente particular" en el entorno. Aun así, Trump parece sorprendido con los resultados: "Hemos tenido mítines multitudinarios", ha señalado.
Trump tirará de veto para gobernar los dos años que le quedan, con el Congreso y el Senado en manos de los demócratas
El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva días asegurando que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y recurrirá sin pudor al veto ejecutivo para obstaculizar la ola de investigaciones que propulsará el nuevo Congreso, pero la realidad es que la noche demócrata ha sido una sucesión de victorias en estados donde el mandatario había ganado con comodidad las presidenciales de 2024.
Los demócratas logran el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump
El mapa electoral de los Estados Unidos se tiñe de azul en unas 'midterms' que han supuesto un auténtico plebiscito a Donald Trump y a sus políticas en sus primeros dos años de mandato. El Partido Demócrata ha logrado victorias históricas en estados como Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio o Georgia, entre otros. Ahora, tanto la Cámara de Representantes como el Senado pasarán a estar controlados por los demócratas, algo que debilitará las políticas del mandatario estadounidense.
Mr. Veto ha hablado: Trump carga contra Greg Abbott (Texas) por salirse del carril republicano
Además de las 'midterms', en muchos estados se han celebrado elecciones para designar a sus gobernadores. Es el caso de Texas, donde la candidata demócrata, Gina Hinojosa, ha conseguido poner fin a tres décadas de mandatos republicanos. El responsable de esa derrota, para Donald Trump, ha sido Greg Abbott, el hasta ahora gobernador, quien Trump considera que ha perdido por haberse convertido en un 'RINO' ('Republican In Name Only', es decir, 'republicano sólo de nombre').
Entre los desastrosos resultados para el Partido Republicano, Donald Trump se ha desatado en redes sociales —en su red social particularmente—, donde ha llegado a 'amenazar' con convertirse en analista político para evaluar las razones por las que sus candidatos han ganado o perdido en estas 'midterms'.
Los demócratas apuntan al control total del Congreso en un voto de castigo a Donald Trump
El Partido Demócrata de Estados Unidos ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y está en firme camino de hacer válidos los escenarios más optimistas y ganar el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas de este martes, las 'midterms'; un voto de condena a las políticas (la económica en particular) del presidente Donald Trump, que encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.
Todas las proyecciones de los principales medios estadounidenses, incluidas las de la conservadora Fox News, conceden a los demócratas los 51 escaños que les dan la mayoría en la cámara alta y, con holgura, más de los 218 escaños que necesitaban para ganar la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso; un escenario impensable a principios de año.
Un malherido Trump ha intentado enmarcar la derrota en la ausencia de su nombre en las papeletas, por mucho que se haya pasado las últimas semanas recorriendo el país entero, mitin tras mitin, intentando asociar su identidad a sus candidatos.
El presidente estadounidense lleva días asegurando que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y recurrirá sin pudor al veto ejecutivo para obstaculizar la ola de investigaciones que propulsará el nuevo Congreso, pero la realidad es que la noche demócrata ha sido una sucesión de victorias en estados donde el mandatario había ganado con comodidad las presidenciales de 2024.