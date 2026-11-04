Elecciones 'midterms' en directo | Los demócratas se hacen con el control del Congreso con un Trump que amenaza con el veto continuo

Hakeem Jeffries (Demócrata): "EEUU clama por un cambio transformador" El líder de la hasta ahora minoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, ha calificado los resultados de las 'midterms', aún pendientes de cerrarse, como una señal clara de que los estadounidenses "claman por un cambio transformador". En declaraciones desde Washington, Jeffries se ha dirigido a los votantes, a los que ha asegurado estar escuchando, viendo y sintiendo, y a los que ha prometido "mejorar sus vidas". "Agradezco al pueblo estadunidense la confianza que han depositado en nosotros. Trabajaremos arduamente para lograr el cambio profundo que merecen", ha señalado. Compartir en X

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Trump felicita a los demócratas: "Han hecho un buen trabajo" Pese a sus continuos comentarios publicados en las redes sociales, Donald Trump ha intervenido en la cadena Fox News para reaccionar ante lo que se prevé que serán los resultados de las 'midterms', una histórica derrota para los republicanos. "Han hecho un buen trabajo", ha señalado Trump, durante una conversación con el presentador de la cadena Bret Baier, a quien ha explicado que se percibe un "ambiente particular" en el entorno. Aun así, Trump parece sorprendido con los resultados: "Hemos tenido mítines multitudinarios", ha señalado. Compartir en X

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Trump tirará de veto para gobernar los dos años que le quedan, con el Congreso y el Senado en manos de los demócratas El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva días asegurando que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y recurrirá sin pudor al veto ejecutivo para obstaculizar la ola de investigaciones que propulsará el nuevo Congreso, pero la realidad es que la noche demócrata ha sido una sucesión de victorias en estados donde el mandatario había ganado con comodidad las presidenciales de 2024. Uno de los comentarios publicados por Donald Trump durante las 'midterms' Compartir en X

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Los demócratas logran el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump El mapa electoral de los Estados Unidos se tiñe de azul en unas 'midterms' que han supuesto un auténtico plebiscito a Donald Trump y a sus políticas en sus primeros dos años de mandato. El Partido Demócrata ha logrado victorias históricas en estados como Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio o Georgia, entre otros. Ahora, tanto la Cámara de Representantes como el Senado pasarán a estar controlados por los demócratas, algo que debilitará las políticas del mandatario estadounidense. Quique Hernández Compartir en X

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Mr. Veto ha hablado: Trump carga contra Greg Abbott (Texas) por salirse del carril republicano Además de las 'midterms', en muchos estados se han celebrado elecciones para designar a sus gobernadores. Es el caso de Texas, donde la candidata demócrata, Gina Hinojosa, ha conseguido poner fin a tres décadas de mandatos republicanos. El responsable de esa derrota, para Donald Trump, ha sido Greg Abbott, el hasta ahora gobernador, quien Trump considera que ha perdido por haberse convertido en un 'RINO' ('Republican In Name Only', es decir, 'republicano sólo de nombre'). Entre los desastrosos resultados para el Partido Republicano, Donald Trump se ha desatado en redes sociales —en su red social particularmente—, donde ha llegado a 'amenazar' con convertirse en analista político para evaluar las razones por las que sus candidatos han ganado o perdido en estas 'midterms'. Compartir en X

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