La solución de Jabois para combatir la desinformación, los bulos y la "pereza intelectual": "Que las jornadas laborales tengan menos horas"

Tras hacer su pronóstico para las elecciones generales del 29 de noviembre, el periodista Manuel Jabois habla de desinformación, bulos y 'fake news' en Cara al Show y lo vincula con la "pereza intelectual" que provoca el cansancio.

"Hay gente que ha empezado a creerse muchas cosas porque le venía muy bien. Cuando te metes a creer mentiras, al principio lo haces por interés ideológico, pero al final lo haces por vicio", sentencia Manuel Jabois en Cara al Show cuando Marc Giró le pregunta por la desinformación, cada vez más presente en la sociedad actual.

Lo que más sorprende al periodista es que, según afirma, "esto tiene que ver con gente cuerda y sensata que antes le daba tres vueltas a las cosas, pero ahora ya no le da ninguna".

Hace poco, Jabois tuvo la oportunidad de entrevistar al científico Anxo Sánchez, quien le habló de la "pereza intelectual" y afirmó que había "muchísima". "Hay gente que trabaja 12, 13 y 14 horas, que tiene que sostener una familia, que tiene que viajar para trabajar, que llega a casa derrotada, cansada, muerta, y le llega un 'mensaje papilla' de 'los inmigrantes no pueden venir porque nos están quitando el trabajo y las casas' y dice 'bueno, vale, pues es así'", reflexiona.

Es un mensaje básico y sencillo que se puede asimilar con un "topetazo de vista". "Antes tenías que leerte dos o tres páginas para asimilar cualquier argumento y ahora hay mucha cultura del tuit", afirma.

La solución que plantea para hacerle frente a esta "pereza intelectual" es sencilla: "Que las jornadas laborales tengan menos horas". "Yo mismo, que me dedico a esto, cuando tengo que leer cosas para escribir de ellas, las lea donde las lea intento hacerlo en tres o cuatro o cinco sitios diferentes. Si yo no cobrase por esto, si yo tuviese que hacer todo este trabajo en casa, me daría muchísima pereza y probablemente no lo haría", reconoce.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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