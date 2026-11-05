La anécdota de Manuel Jabois en un "local de intercambio" con su pareja en Maspalomas: "No nos pareció mal y tenemos alma de exploradores"

La familia de Manuel Jabois tiene la tradición de visitar Maspalomas en nochevieja y un año, con su pareja decidió hacer algo especial e ir a tomarse algo los dos solos... sin saber que el bar al que habían ido era un "local de intercambio".

"Mi pareja y yo celebramos el fin de año en el hotel con la familia y después nos fuimos a tomar algo los dos solos", comenta Manuel Jabois en Cara al Show sobre una anécdota particularmente divertida que vivió una nochevieja en Maspalomas. "Encontramos un sitio muy guay en el que había mucha gente y de repente, la gente de nuestro alrededor empezó a quitarse la ropa y a hacer el amor", cuenta el periodista para sorpresa de Marc Giró.

Sin saberlo, habían entrado en un "local de intercambio". "No nos pareció mal y bueno, tenemos alma de exploradores", reconoce, dejando ojiplático a Giró. Eso sí, recalca en que solo se quedaron "mirando". "Nos pareció muy sugerente", añade.

El escritor despierta en el presentador una curiosidad genuina: "¿Cómo es un local de estos? No he estado nunca. De intercambio de parejas estrictamente no he estado nunca. De las saunas y del 'cruising' te puedo hablar todo lo que quieras".

Jabois responde que hablaron con algunas personas que se les acercaron. "Estamos en un punto muy álgido en el que no creo que cruzar esa frontera sea apetecible", afirma. Lo que más le gustó fue la "euforia". "Yo soy un tío muy tímido y estábamos arrinconados con mi pareja viendo el espectáculo", dice entre risas.

Ahora cree que cuando vuelva a Maspalomas sus padres no le van a dejar salir después de haber contado esto en televisión.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.