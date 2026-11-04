Los peritos judiciales informan de tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente de Adamuz similares a la que provocó la rotura

Los detalles "En esta actuación de mantenimiento sobre los desvíos 631 y 632 lo que se pretende es batear, por tanto, renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en al menos tres puntos deformaciones", señala el informe al que ha tenido acceso laSexta.

El informe de los peritos judiciales sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, revela que la vía presenta tres deformaciones similares a la que causó la rotura de la soldadura. Estas deformaciones han sido catalogadas en dos puntos de nivel IL y uno de nivel AL. El documento destaca que esta situación es comparable a las auscultaciones realizadas en octubre de 2025, cerca del PK 318+681, donde también se produjo una rotura. Los peritos cuestionan la actuación de Renovación de Desvíos de Adif, firmada apenas 30 días antes del accidente y aún bajo garantía. La jueza ha solicitado a los peritos que informen sobre las acciones de Adif, quien requiere autorización judicial para realizar mantenimiento en el tramo afectado.

La vía en el tramo del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) presenta tres deformaciones similares a la que provocó la rotura de la soldadura. Así lo han manifestado los peritos judiciales en un informe remitido a la jueza al que ha tenido acceso laSexta.

"En esta actuación de mantenimiento sobre los desvíos 631 y 632 lo que se pretende es batear, por tanto, renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en al menos tres puntos deformaciones que se catalogan en dos puntos de nivel IL y en 1 de nivel AL", señala el informe.

Asimismo, apunta que "esta circunstancia es análoga [...] a la referida en las auscultaciones de octubre de 2025 del hilo 2 de la vía 1 en las inmediaciones del PK 318+681 donde se produce la rotura de la soldadura".

Ante ello, explican que esta circunstancia les lleva a preguntarse por la actuación de Renovación de Desvíos realizada por Adif, "toda vez que el acta de recepción de la misma se firma el 19 de diciembre de 2025, es decir, apenas 30 días antes del accidente, y que además actualmente aún se encuentra en plazo de garantía —al haber transcurrido a la fecha menos de dos años de su recepción, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato—".

La magistrada acordó dar traslado a los peritos judiciales del escrito presentado por la representación procesal de Adif el día 20 de octubre, por el que solicitaba autorización judicial para la ejecución de actuaciones de mantenimiento en la vía.

El Juzgado solicitó a los peritos que informaran en el plazo de tres días ante la actuación de Adif, teniendo en cuenta que en marzo la jueza requirió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que se "abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria" en el tramo de Adamuz, sin preaviso al órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial.

Piden más información a Adif

Los peritos judiciales que investigan el siniestro del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas han pedido a la jueza instructora a su vez que requiera a Adif más información sobre la reforma que se llevó a cabo en el tramo donde ocurrió el suceso tras haberse detectado nuevas "anomalías", concretamente en relación al balasto.

Los peritos añaden en su escrito que resulta "curioso" que algunas zonas donde se produjo el accidente hayan alcanzado "niveles de deformación" que requieran una intervención tras completar su reforma en octubre de 2025.

Por ello, han pedido a la jueza que requiera a Adif una serie de documentos relacionados con la reforma integral del tramo y que por el momento o "no ha sido entregada o presenta graves omisiones", según explican las fuentes.

Concretamente, han solicitado los informes de auscultación realizados ante de recepcionar la obra, el expediente administrativo completo del suministro del balasto y el expediente total de la obra de emergencia que se llevó a cabo para reconstruir la infraestructura tras el accidente.

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