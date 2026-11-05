Manuel Jabois desvela en Cara al Show que se ha casado hace dos días: "En la víspera no se sabía si había 'sí, quiero' o no"

El escritor y columnista suelta un bombazo inesperado en Cara al Show. Hace apenas dos días que ha pasado por el altar, pero el día previo al evento también tuvo su interés.

Manuel Jabois ha ido a presentar su nueva novela, titulada 'La víspera' en Cara al Show, pero lo que quizá no es esperaba era recibir la enhorabuena de Marc Giró por otro asunto muy diferente.

El presentador de laSexta ha podido saber que hace apenas dos días que el escritor y periodista ha pasado por el altar. Aunque a él le suelen gustar los días previos a los grandes eventos, en esta ocasión, el día de la boda ha superado a su predecesor. Eso sí, "la víspera también fue interesante".

"Con la víspera había que celebrar que no se sabía todavía si había 'sí, quiero' o no, pero luego cuando se comprobó que sí, pues oye...", comenta sin dar demasiados detalles de su vida personal.

Sin embargo, Marc está dispuesto a sonsacarle lo máximo posible. "¿Y los preliminares? ¿En lo del follar prefieres los preliminares o todo lo demás?", quiere saber Giró.

"Vamos a intentar girar un poco la conversación a otro tema, que me da mucha vergüenza", reconoce Jabois. "Yo he llevado los preliminares a la gente todavía con ropa, cuando tu imaginación empieza a hervir y como que ya te pone hasta el hecho del roce", desvela.

Es en este momento cuando recuerda unas palabras de Umberto Eco, en las que hablaba de orgías y de reunir el valor para pedir a una de las personas participantes que se tome un café después.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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